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Dan, ko se je na Zemlji zgodovinsko treslo: dvojni potres

Caracas, 26. 06. 2026 08.41 pred 28 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Uničenje po potresih v Venezueli

Sreda je prinesla izjemno kruto naključje na planetu Zemlja. V neverjetnem nizu potresnih sunkov, ki so presenetili svetovne znanstvenike in seizmologe, sta Zemljo zvečer v manj kot dveh urah prizadela dva močna in popolnoma nepovezana potresa. Medtem ko je Venezuela doživela zgodovinsko in izjemno redek 'dvojni' potresni udar na kopnem, je močan potres prizadel tudi pacifiško obalo Japonske.

Znanstveniki poudarjajo, da je verjetnost, da bi se dva tako ločena potresa zgodila skoraj istočasno, manjša kot enkrat v tisoč letih, poroča Net.hr.

Vse se je začelo v sredo ob 18.04 po lokalnem času v severnem osrednjem delu Venezuele. Prvi potres z magnitudo 7,1 po Richterjevi lestvici je prizadel zvezno državo Yaracuy na globini približno 20 kilometrov. Le 39 sekund pozneje pa je na skoraj enakih koordinatah sledil drugi, še močnejši sunek z magnitudo 7,5.

Uničenje po potresih v Venezueli
Uničenje po potresih v Venezueli
FOTO: AP

Ameriški geološki zavod je potrdil, da ne gre za običajni popotresni sunek, temveč za tako imenovani 'dvojni' potres. Dva bližnja in prepletajoča se preloma v Zemljini skorji sta se aktivirala skoraj hkrati, so pojasnili. 

Ključni dejavnik te naravne nesreče je bila izjemno majhna globina drugega sunka, le 10 kilometrov, zaradi česar je prišlo do vodoravnega premikanja tal neposredno pod naseljenimi mestnimi območji. Glavno mesto Caracas in obalno mesto La Guaira sta utrpela veliko škodo. Razglasili so izredne razmere, ustavljen je bil sistem podzemne železnice, regionalno plinsko omrežje pa so preventivno zaprli, da bi preprečili izbruhe požarov.

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Manj kot uro pozneje, ob 22.30 po lokalnem času, je močan potres z magnitudo med 6,9 (po podatkih USGS) in 7,2 (po podatkih Japonske meteorološke agencije – JMA) prizadel vzhodno obalo prefekture Iwate na Japonskem. Za razliko od Venezuele se je ta potres zgodil na globini približno 50 kilometrov pod oceanskim dnom v pacifiškem območju.

Čeprav so zaznali zelo močno tresenje tal (zgornja stopnja 6 po japonski seizmični lestvici), sta globina potresa in visoki japonski gradbeni standardi preprečila katastrofo. Prijavljenih je bilo le deset lažjih poškodb, porušena pa ni bila nobena stavba. Hitre vlake Shinkansen so iz previdnosti ustavili, pristojni pa so potrdili, da lokalne jedrske elektrarne niso utrpele nobene škode.

Seizmologi pojasnjujejo, da ta dva dogodka kljub časovni bližini nista neposredno vzročno povezana, saj sta se zgodila na različnih tektonskih ploščah, ki ju ločujejo tisoči kilometrov.

potres japonska venezuela

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Dominvrt.si Veste, kaj storiti v primeru potresa?
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trac
26. 06. 2026 09.31
Potresni udar?
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MasteRbee
26. 06. 2026 09.25
Bolj kot potres je nevaren socializem.
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