Dan, ko se je na Zemlji zgodovinsko treslo: dvojni potres

Znanstveniki poudarjajo, da je verjetnost, da bi se dva tako ločena potresa zgodila skoraj istočasno, manjša kot enkrat v tisoč letih, poroča Net.hr. Vse se je začelo v sredo ob 18.04 po lokalnem času v severnem osrednjem delu Venezuele. Prvi potres z magnitudo 7,1 po Richterjevi lestvici je prizadel zvezno državo Yaracuy na globini približno 20 kilometrov. Le 39 sekund pozneje pa je na skoraj enakih koordinatah sledil drugi, še močnejši sunek z magnitudo 7,5.

Uničenje po potresih v Venezueli FOTO: AP

Ameriški geološki zavod je potrdil, da ne gre za običajni popotresni sunek, temveč za tako imenovani 'dvojni' potres. Dva bližnja in prepletajoča se preloma v Zemljini skorji sta se aktivirala skoraj hkrati, so pojasnili. Ključni dejavnik te naravne nesreče je bila izjemno majhna globina drugega sunka, le 10 kilometrov, zaradi česar je prišlo do vodoravnega premikanja tal neposredno pod naseljenimi mestnimi območji. Glavno mesto Caracas in obalno mesto La Guaira sta utrpela veliko škodo. Razglasili so izredne razmere, ustavljen je bil sistem podzemne železnice, regionalno plinsko omrežje pa so preventivno zaprli, da bi preprečili izbruhe požarov.