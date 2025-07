Ursula Von der Leyen in Trump odigrala partijo golfa

Ob tem je na vprašanje novinarja britanske televizije Sky News, ali bi lahko s von der Leyen dosegla dogovor, prikimal in ocenil, da so možnosti za to 50-odstotne.

Voditelja se bosta skupaj z delegacijama po navedbah Bele hiše sestala ob 16.30 po lokalnem oziroma 17.30 po srednjeevropskem času. Von der Leyen med drugim spremlja evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič, Trumpa pa ameriški minister za trgovino Howard Lutnick in trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Po navedbah Bruslja bosta predsednik ZDA in predsednica komisije "pregledala doseženo v pogajanjih in ocenila kakšne so možnosti za uravnotežen dogovor, ki bi zagotovil stabilnost in predvidljivost za podjetja in potrošnike na obeh straneh Atlantika".