Ursula von der Leyen: Možnost sestrelitve ruskih letal v primeru kršitev je na mizi

Kot je dejala v sredo za ameriško mrežo CNN , je možnost sestrelitve ruskih lovskih letal " na mizi". " Moje mnenje je, da moramo braniti vsak kvadratni centimeter ozemlja," je dejala von der Leynova v pogovoru z novinarko CNN Christiane Amanpour na vprašanje o nedavnih vdorih ruskih dronov in letal v zračni prostor držav Nata, med katerimi so mnoge tudi članice EU.

"To pomeni, da če pride do vdora v zračni prostor, je po opozorilu, po tem, ko je bilo to zelo jasno, seveda na mizi možnost sestrelitve letala, ki vdira v naš zračni prostor," je pojasnila von der Leynova, ki se v New Yorku udeležuje 80. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Komentar predsednice Evropske komisije sledi izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torek ob robu Generalne skupščine ZN dejal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.

Ta mesec so Poljska, Estonija in Romunija, vse članice EU in Nata, obtožile Rusijo kršenja svojega zračnega prostora, kar je Moskva sicer zanikala.

Prejšnji petek so tri ruska bojna letala vdrla v estonski zračni prostor, pred nekaj več kot desetimi dnevi pa je v romunski zračni prostor iz sosednje Ukrajine vstopil ruski dron. Pred dvema tednoma je Poljska ob pomoči letal zavezniških sil v svojem zračnem prostoru sestrelila več ruskih dronov.