Ursula von der Leyen ni vabljena na Trumpovo inavguracijo

Tuji voditelji na inavguracije ameriških predsednikov običajno niso povabljeni. Ustaljena praksa je, da so na inavguracijo vabljeni veleposlaniki, akreditirani v ZDA, a je Trump to tradicijo tokrat prekinil in povabil tudi nekatere svetovne voditelje. Med njimi so kitajski predsednik Ši Jinping, italijanska premierka Giorgia Meloni in madžarski premier Viktor Orban.

Ši je vabilo po pisanju časnika Financial Times zavrnil in bo na slovesnost poslal visokega funkcionarja. Meloni pa je v četrtek potrdila, da je od Trumpa prejela osebno vabilo na inavguracijo, a dodala, da ne ve, če ji bo njen urnik dopuščal udeležbo.

Se bodo pa slovesnosti v Washingtonu po napovedih udeležili britanski populistični politik Nigel Farage, francoski skrajno desni politik iz stranke Ponovno zavzetje Eric Zemmour in nekdanji generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Iz Slovenije je na Trumpovo inavguracijo uradno povabljen veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, po napovedih pa se je bosta udeležila tudi poslanca opozicijske SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen.