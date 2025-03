Ursula Von der Leyen po srečanju z Vučićem: Prihodnost Srbije je v EU

Vučić je po delovni večerji po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug novinarjem v Bruslju povedal, da so govorili o strateški poti v EU in razmerah v Srbiji. Povedal je tudi, da je predstavnikoma EU zagotovil, da na protestih v Beogradu 15. marca "ni bilo zvočnega topa".

Ursula Von der Leyen in Antonio Costa sta pogovor v ločenih zapisih na družbenem omrežju X označila kot pomemben, pri čemer je predsednik Evropskega sveta dodal, da "so na dosegu roke otipljivi dosežki na področjih, ki lahko neposredno koristijo srbskemu ljudstvu".

"Rekel sem jima, da smo pripravljeni to preveriti na vsak način, da bomo odgovorili Evropskemu sodišču za človekove pravice, ne glede na to, da nikjer v Evropi ni prepovedana njegova uporaba," je dejal. Zatrdil je še, da zvočni top "v ZDA uporabljajo skoraj vsak dan", oni pa da ga niso in da nimajo česa skrivati.

Izrazil je tudi absolutno posvečenost Srbije poti v EU, še bolj kot doslej. Pri tem je omenil možnost, da bi država do konca leta odprla dve poglavji v pogajanjih z EU. Ocenil je tudi, da sta lahko videla, koliko potrpljenja so pokazali med protesti in blokadami fakultet z namenom ohranitve miru, in da bodo s tem nadaljevali tudi v prihodnje.