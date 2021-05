Očividci: Beloruski opozicijski aktivist je bil povsem prestrašen

V Belorusiji so po prisilnem pristanku letala aretirali opozicijskega blogerja Romana Protaseviča. Pred tem je beloruska vojska civilno letalo, ki je letelo čez Belorusijo, prisilila, da je pristalo na beloruskih tleh. Na dogodek so se že odzvali v Litvi, Nemčiji, Avstriji, Franciji in na Poljskem, oglasil pa se je tudi vrh EU. Letalo je nadaljevalo pot in pristalo v Litvi.

Ursula von der Leyen se je medtem ostro odzvala in sporočila, da mora biti to dejanje 'sankcionirano'. Zapisala je, da mora imeti dejanje posledice za odgovorne in vpletene, ter zahtevala takojšnjo izpustitev Romana Protaseviča.

Kot so povedale priče, je bil aktivist povsem prestrašen in je sopotnikom povedal, da mu grozi smrtna kazen, poroča BBC.

Spomnimo

Lovci beloruske vojske so prestregli letalo Ryanaira, zaradi česar je letalska družba po poročanju beloruskih medijev zaprosila za dovoljenje za pristanek. Po navedbah beloruskih medijev je beloruski predsednik Aleksander Lukašenkoodredil pristanek letala po obvestilu o bombi na krovu, kar se je kasneje izkazalo za lažno prijavo. Skupno je bilo na letalu 123 potnikov.

Ryanair je včeraj potrdil incident. Posadko na letalu so beloruske oblasti opozorile na morebitno varnostno grožnjo in letalo napotile na letališče v bližini Minska, so sporočili iz letalske družbe. Dodali so, da na letalu niso našli ničesar neprimernega. "Ryanair je obvestil ustrezne nacionalne in evropske agencije za varnost in varnostne agencije ter se iskreno opravičuje vsem prizadetim potnikom za to obžalovanja vredno zamudo, ki je bila izven nadzora Ryanaira," je še zapisano v izjavi.

Letalo Ryanaira, ki so ga beloruske oblasti prisilile, da je pristalo v Minsku, je včeraj proti večeru vzletelo iz Belorusije in je pristalo v Litvi. Po navedbah beloruske skupine za človekove pravice Vjasna so Protaseviča pridržali takoj po pristanku letala. Nexta, opozicijski informativni kanal, ki ga je ustanovil Protasevič, je prav tako potrdil njegovo pridržanje. Beloruske oblasti Nexto označujejo za skrajno organizacijo. V preteklosti je ta pozivala k množičnim protestom proti Lukašenku, ki so se v Belorusiji začeli po spornih predsedniških volitvah avgusta lani. Poleg tega je tajna služba KGB Protaseviča uvrstila na seznam oseb, ki jih obtožujejo terorizma.