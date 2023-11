Ursula von der Leyen: Združeno kraljestvo je na poti k ponovni vključitvi v EU

Na podelitvi nagrad Politico 28 v Bruslju je von der Leynova poudarila eno stvar, ki je presenetila mnoge. Na vprašanje, ali bi se Velika Britanija lahko kdaj znova pridružila EU, je dejala, da morajo to naslednje generacije absolutno popraviti. "Mi smo to pokvarili, vi morate to popraviti," je opozorila predsednica Evropske komisije, kot piše Politico.

Ob tem je von der Leynova soglašala z Windsorskim sporazumom o Severni Irski, ki sta ga v začetku leta sklenila London in Bruselj, ter ga opisala kot "nov začetek za stare prijatelje". In čeprav je to naletelo na dober odziv, njene pripombe o brexitu niso. Britanski premier Rishi Sunak namreč ni prepričan, da je treba brexit "popraviti".

"Velika Britanija ima predsednika vlade, ki je zagovarjal brexit, preden je bilo to v njegovem interesu, in vanj strastno verjame," so sporočili iz njegovega urada. Zavrnili so tudi mnenja, da mladi spodbujajo Združeno kraljestvo k EU.

Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da bi večina volivcev v Združenem kraljestvu podprla vrnitev v EU, če bi jih o tem povprašali na referendumu. Zadnja raziskava družbe Deltapoll, ki je bila objavljena nedavno, je pokazala, da je za ponovno priključitev k EU 48 odstotkov vprašanih.