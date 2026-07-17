Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ursula von der Leyen se ne bo udeležila finala svetovnega prvenstva

Bruselj, 17. 07. 2026 20.35 pred 54 minutami 1 min branja 6

Avtor:
L.M.
Von der Leyen

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se ne bo udeležila finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino, čeprav je prejela uradno povabilo. Kot so pojasnili v Bruslju, se je za izostanek odločila zaradi drugih obveznosti.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se v nedeljo ne bo udeležila finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Njena tiskovna predstavnica Paula Pinho je kot poroča Politico, pojasnila, da je predsednica sicer prejela povabilo, vendar se dogodka zaradi zasedenega urnika ne bo mogla udeležiti.

Na finalni tekmi bodo med drugim prisotni ameriški predsednik Donald Trump, španski premier Pedro Sánchez in španski kralj Felipe VI. Tudi argentinski predsednik Javier Milei naj bi izostal, saj finale tradicionalno raje spremlja doma iz vraževernih razlogov.

Svetovno prvenstvo
Svetovno prvenstvo
FOTO: Profimedia

Von der Leyenova je pred polfinalnim obračunom med Francijo in Španijo na družbenih omrežjih izrazila podporo evropskim reprezentancam ter zapisala, da bo ne glede na razplet v finalu nastopila močna evropska ekipa. Španija je nato Francijo premagala z 2:0 in si s tem zagotovila mesto v finalu.

Države Evropske unije so med letoma 2006 in 2018 osvojile štiri zaporedne naslove svetovnih prvakov, niz pa je leta 2022 prekinila Argentina. Nogomet tako ostaja eno od področij, na katerih Evropa tradicionalno prevladuje nad Severno Ameriko in Azijo.

Ursula von der Leyen svetovno prvenstvo nogomet Evropska komisija finale

Močan potres stresel Mehiko, treslo tudi v sosednjih državah

24ur.com Skuša von der Leynova odložiti objavo poročila o vladavini prava v Italiji?
24ur.com Baerbockova na obisku v Sarajevu: V EU lahko vstopi samo celovita BiH
24ur.com EU bo začela izvajati trgovinski sporazum z Mercosurjem
24ur.com Notranjepolitični boji, blokada in preložitev imenovanja komisarke
24ur.com Gruzijska predsednica na dopustu v Evropi, vladajoča strank zahteva njen odstop
24ur.com Levosredinske evropske politične skupine proti sodelovanju s skrajno desnico
24ur.com Slovenija ignorira želje Von der Leynove, a pri tem ni sama
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nebel
17. 07. 2026 21.29
Zaradi predrage vstopnice?
Odgovori
0 0
kala 09
17. 07. 2026 21.24
Tragedija
Odgovori
+1
1 0
deny-p
17. 07. 2026 21.17
A sploh ve, da je žoga okrogla....????
Odgovori
+1
2 1
pager
17. 07. 2026 21.09
jaz nimam drugih obveznosti, pa še čas imam , tko da ???
Odgovori
+0
1 1
HardKore
17. 07. 2026 21.09
Kaj ima ona s svetovnim prvenstvom? Obvezno cepljenje pred finalom?
Odgovori
+4
5 1
ThorStorm666
17. 07. 2026 21.00
Superr novica, kdo razen propadle evrope mara to skrajno levičarko
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
vizita
Portal
Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
8 najlepših naravnih kopališč na svetu, ki jemljejo dih
8 najlepših naravnih kopališč na svetu, ki jemljejo dih
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni 6
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804