Ursula von der Leyen se ne bo udeležila finala svetovnega prvenstva

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se v nedeljo ne bo udeležila finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino. Njena tiskovna predstavnica Paula Pinho je kot poroča Politico, pojasnila, da je predsednica sicer prejela povabilo, vendar se dogodka zaradi zasedenega urnika ne bo mogla udeležiti.

Na finalni tekmi bodo med drugim prisotni ameriški predsednik Donald Trump, španski premier Pedro Sánchez in španski kralj Felipe VI. Tudi argentinski predsednik Javier Milei naj bi izostal, saj finale tradicionalno raje spremlja doma iz vraževernih razlogov.