Ursulin 'dronski zid' trčil ob evropsko realnost

Najnovejša evropska obrambna razprava o t. i. dronskem zidu deli države, ki zahtevajo takojšnjo zaščito pred Rusijo, in tiste, ki so dlje od grožnje. V osnovi gre za sistem, sestavljen iz radarjev in prestreznikov, ki bi pomagal ščititi vzhodne članice zveze Nato.

Evropa je v zadnjih dneh v primežu opažanj dronov nad letališči in drugimi strateškimi objekti. O tem so doslej poročali iz Danske, Norveške in Nemčije. Vse to sledi dogodkom na Poljskem in Romuniji, ko so ruski droni kršili zračni prostor Poljske in Romunije. Ursula von der Leyen je zato v nagovoru evropskemu parlamentu pozvala k izgradnji "dronskega zidu". A tako ime kot koncept sta naletela na kritike.

Roj dronov FOTO: Profimedia icon-expand

Za baltske države in Poljsko se sliši kot razumen odziv na naraščajočo krizo, piše Politico. Toda države, ki so bolj oddaljene od Rusije, imajo drugačne poglede. Skrbi jih izvedljivost in stroški, sprašujejo se, kako se vse skupaj ujema z obrambno strategijo Nata, nekatere pa skrbi tudi, da bi Bruselj prevzel moč nad obrambno politiko članic. "Droni in protidroni so prednostna naloga," je v četrtek novinarjem povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. "Vendar moramo biti jasni: za Evropo ni popolnega zidu, govorimo o 3000-kilometrski meji, ali menite, da je to povsem izvedljivo? Odgovor je 'ne'." Obrambni komisar Andrius Kubilius, nekdanji litovski premier, pa je stopil v obrambo načrta. Dejal je, da bi prvotni načrt za preprečevanje vdorov brezpilotnih letal stal približno milijardo evrov, sistem pa bi lahko vzpostavili v manj kot enem letu. Vendar je priznal, da bi lahko uporaba besede "zid" dala napačno predstavo. "Ne bi bila nova Maginotova linija," je dejal in pri tem mislil na sistem francoskih obrambnih utrdb, ki jih je Nemčija uspešno zaobšla v drugi svetovni vojni. Nekatere tudi skrbi, da Komisija preveč obljublja. "Upam, da nihče ne vidi dronskega zidu kot enostavno rešitev za naše obrambne težave," je dejala Hannah Neumann, nemška poslanka Zelenih in članica odbora Evropskega parlamenta za varnost in obrambo. "Zid nas ne bo zaščitil pred kibernetskimi napadi, niti ne bo pomagal pri zračni obrambi, proizvodnji streliva ali globljih vprašanjih v zvezi s strukturami odločanja in pravili delovanja."

Ursula von der Leyen FOTO: AP icon-expand

Razhajanja so še posebej problematična, ker Bruselj skupaj z vzhodnimi članicami želi uporabiti denar EU za financiranje zidu, da pa bi se to zgodilo, se morajo strinjati vse članice. Giorgia Meloni in grški premier Kyriakos Mitsotakis sta na srečanju voditeljev EU v Kopenhagnu ta teden dejala, da bi morali evropski obrambni projekti koristiti celotnemu bloku, ne le njegovemu vzhodnemu krilu. "Zadnji dve desetletji smo pokazali solidarnost, na primer pri covidu, gospodarstvu, migracijah. Zdaj je čas, da pokažemo solidarnost na področju varnosti," pa je za Politico povedal finski premier Petteri Orpo. Nestrinjanje je bilo očitno tako javno kot za zaprtimi vrati, piše časnik. V sobi je nemški kancler Friedrich Merz načrt ostro kritiziral z izrazi, ki jih je neki diplomat, seznanjen z razpravo, označil za "zelo ostre". Uniji sicer primanjkuje tehnologije za odkrivanje, s katero bi lahko enostavno zaznala brezpilotne letalnike, in ko so Natova letala prejšnji mesec nad Poljsko sestrelila tri ruske brezpilotne letalnike, so denimo z večmilijonskimi raketami sestrelila ruske izvidniške gerbere, ki so stale približno 10.000 dolarjev vsaka. Čeprav so bili v Kopenhagnu ugovori, so voditelji EU na koncu sprejeli obrambne predloge Komisije, vključno z 'dronskim zidom', kar pomeni, da bo ideja v neki obliki verjetno izpeljana. Vendar pa je treba še določiti podrobnosti o časovnem načrtu, stroških in zmogljivostih, dodaja časnik.