Tujina

Ursulin 'dronski zid' trčil ob evropsko realnost

Bruselj, 03. 10. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
M.V.
Najnovejša evropska obrambna razprava o t. i. dronskem zidu deli države, ki zahtevajo takojšnjo zaščito pred Rusijo, in tiste, ki so dlje od grožnje. V osnovi gre za sistem, sestavljen iz radarjev in prestreznikov, ki bi pomagal ščititi vzhodne članice zveze Nato.

Evropa je v zadnjih dneh v primežu opažanj dronov nad letališči in drugimi strateškimi objekti. O tem so doslej poročali iz Danske, Norveške in Nemčije. Vse to sledi dogodkom na Poljskem in Romuniji, ko so ruski droni kršili zračni prostor Poljske in Romunije. 

Ursula von der Leyen je zato v nagovoru evropskemu parlamentu pozvala k izgradnji "dronskega zidu". A tako ime kot koncept sta naletela na kritike. 

Roj dronov
Roj dronov FOTO: Profimedia

Za baltske države in Poljsko se sliši kot razumen odziv na naraščajočo krizo, piše Politico. Toda države, ki so bolj oddaljene od Rusije, imajo drugačne poglede. Skrbi jih izvedljivost in stroški, sprašujejo se, kako se vse skupaj ujema z obrambno strategijo Nata, nekatere pa skrbi tudi, da bi Bruselj prevzel moč nad obrambno politiko članic. 

"Droni in protidroni so prednostna naloga," je v četrtek novinarjem povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. "Vendar moramo biti jasni: za Evropo ni popolnega zidu, govorimo o 3000-kilometrski meji, ali menite, da je to povsem izvedljivo? Odgovor je 'ne'."

Obrambni komisar Andrius Kubilius, nekdanji litovski premier, pa je stopil v obrambo načrta. Dejal je, da bi prvotni načrt za preprečevanje vdorov brezpilotnih letal stal približno milijardo evrov, sistem pa bi lahko vzpostavili v manj kot enem letu. Vendar je priznal, da bi lahko uporaba besede "zid" dala napačno predstavo. "Ne bi bila nova Maginotova linija," je dejal in pri tem mislil na sistem francoskih obrambnih utrdb, ki jih je Nemčija uspešno zaobšla v drugi svetovni vojni.

Nekatere tudi skrbi, da Komisija preveč obljublja. "Upam, da nihče ne vidi dronskega zidu kot enostavno rešitev za naše obrambne težave," je dejala Hannah Neumann, nemška poslanka Zelenih in članica odbora Evropskega parlamenta za varnost in obrambo. "Zid nas ne bo zaščitil pred kibernetskimi napadi, niti ne bo pomagal pri zračni obrambi, proizvodnji streliva ali globljih vprašanjih v zvezi s strukturami odločanja in pravili delovanja."

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: AP

 

Razhajanja so še posebej problematična, ker Bruselj skupaj z vzhodnimi članicami želi uporabiti denar EU za financiranje zidu, da pa bi se to zgodilo, se morajo strinjati vse članice. Giorgia Meloni in grški premier Kyriakos Mitsotakis sta na srečanju voditeljev EU v Kopenhagnu ta teden dejala, da bi morali evropski obrambni projekti koristiti celotnemu bloku, ne le njegovemu vzhodnemu krilu. "Zadnji dve desetletji smo pokazali solidarnost, na primer pri covidu, gospodarstvu, migracijah. Zdaj je čas, da pokažemo solidarnost na področju varnosti," pa je za Politico povedal finski premier Petteri Orpo.

Nestrinjanje je bilo očitno tako javno kot za zaprtimi vrati, piše časnik. V sobi je nemški kancler Friedrich Merz načrt ostro kritiziral z izrazi, ki jih je neki diplomat, seznanjen z razpravo, označil za "zelo ostre".

Uniji sicer primanjkuje tehnologije za odkrivanje, s katero bi lahko enostavno zaznala brezpilotne letalnike, in ko so Natova letala prejšnji mesec nad Poljsko sestrelila tri ruske brezpilotne letalnike, so denimo z večmilijonskimi raketami sestrelila ruske izvidniške gerbere, ki so stale približno 10.000 dolarjev vsaka.

Čeprav so bili v Kopenhagnu ugovori, so voditelji EU na koncu sprejeli obrambne predloge Komisije, vključno z 'dronskim zidom', kar pomeni, da bo ideja v neki obliki verjetno izpeljana. Vendar pa je treba še določiti podrobnosti o časovnem načrtu, stroških in zmogljivostih, dodaja časnik. 

Ime sistema se bo verjetno spremenilo. Danska premierka Mette Frederiksen je v sredo govorila o "evropski mreži ukrepov proti dronom". Ko jo je novinar vprašal, zakaj ni uporabila izraza "dronski zid", pa je odgovorila: "Za ime mi je res vseeno, dokler deluje."

"Dronski zid lahko deluje regionalno, na Baltiku lahko nadgradite statično obrambo", je dejal Kristijan Meling, analitik obrambe in direktor programa v Fundaciji Bertelsman. "Toda droni so samo prva stvar. Če želite zmagati, morate ciljati glavo: komando, logistiko in proizvodne zmogljivosti," je dejal Meling.

Države na prvi liniji nimajo iluzije, da bo zgolj dronski zid dovolj za zaustavitev ruskega napada. Toda Meling dodaja, da je potrebno nekaj storiti za odvračanje Rusije. 

"Seveda smo realisti ... Ne pričakujemo na primer zidu brezpilotnih letalnikov na naši meji, ki bo stoodstotno odpravil vse grožnje," je dejal poljski premier Donald Tusk. "Če nekdo išče stoodstotna zagotovila za varnost, ne bo našel ničesar. Mi kot NATO, kot Evropa, moramo iskati metode, ki maksimizirajo našo varnost."

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
03. 10. 2025 10.39
je to novi ursulin "pfizer"?
ODGOVORI
0 0
JackRussell
03. 10. 2025 10.37
+1
Kot da se vračamo nazaj v obdobje hladne vojne. Namesto da pametnjakoviči v Bruslju pogledajo komu je to v interesu in se začnejo pogovarjati in reševati probleme, se gremo neko kupovanje orožja in grožnje. Evropo svet prehiteva z vseh strani ker so v Bruslju nesposobni voditelji ki ne vidijo dlje od nosa. Kitajci pa se smejijo in kupujejo Evropo po koščkih dokler ne bo vsa njihova.
ODGOVORI
1 0
supplement
03. 10. 2025 10.37
+1
EU,obljubljen dežela postaja nezaželena dežela.
ODGOVORI
1 0
Borec21
03. 10. 2025 10.37
+1
Lajna o električnih avtih k jih nimaš kje tankat zdej bi imala dronski ščit kokoš se petelini skoz in skoz...
ODGOVORI
1 0
kita 1111
03. 10. 2025 10.36
+4
Če bo prišlo do vojne med rusijo in evropo se ne bodo pošiljali droni ampak rakete
ODGOVORI
4 0
MathewM
03. 10. 2025 10.36
+3
Ne glede na to, kaj si mislimo o grožnji in smiselnosti in izvedljivosti "dronskega zidu", eno bi nas res moralo zgroziti: kaj zaboga se s tem ukvarja EU? Ko smo na referendumu glasovali za pridružitev ni bilo nobene besede o tem, da se bo ukvarjala z vojaškimi zadevami. Za to imamo NATO. Ali ima mogoče Urška še kakega bratranca v obrambni industriji, s katerim se bo prek SMS-a dogovarjala za nabavo?
ODGOVORI
3 0
bb5a
03. 10. 2025 10.34
+7
Kdaj bodo to kroto že končno zaprl?
ODGOVORI
8 1
Sveti Vegan
03. 10. 2025 10.34
+6
Rusija ne grozi EU, samo EU grozi Rusiji.
ODGOVORI
7 1
Stajerc22
03. 10. 2025 10.34
+3
Kdo je Volodimir Z. ki je unicil severni tok? Kam je poniknila ta afera? Rusi so se ponudili, da popravijo cev pa nemcija blokira ker bi jim bilo izpod casti.
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 10.38
Ni vprašanje časti, je vprašanje milijard evrov, ki jih bodo ameri zaslužili na nas in dražjih energentih.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 10.34
+4
Naj prva ginekologinja EUja lepo molči. Jaz zahtevam zaščito pred temi rusofreniki, ne Rusi.
ODGOVORI
6 2
Rob123
03. 10. 2025 10.32
+6
Ursula se zmeraj trosi neumnosti ceprav niti anglesko ne zna govorit. Razen odtujevanje denarja afera Pfizer in podobno. vidi se ji da ni zdrava spada v sanatorij!
ODGOVORI
7 1
JOSEPH HAYDN
03. 10. 2025 10.31
+5
Kako žalostno stanje Evrope. Dobesedno v nobeni stvari ne more biti neke enotnosti in povezanosti. In potem naj bi bila EU nek velik igralec, najbrž nikoli več
ODGOVORI
6 1
Mr Nobady
03. 10. 2025 10.31
+2
Rusija še niti ni uradno napadla EU, pa majo natovci že probleme... To tako je če je vsakih par 100 kilometrov druga država in drugi na vladi..pride do nesoglasij.. V tem ma Rusija prednost, samo en je predsednik, pa ma par velikosti Evrope pod kontrolo. V eni malo EU pa jih je 50 predsednikov...
ODGOVORI
3 1
Boštjan99
03. 10. 2025 10.35
+1
Popolnoma res. EU je totalno zgrešena institucija, za nameček pa je bil tako Juncker kot zdajšnja Ursula povsem neprimeren predsednik.
ODGOVORI
1 0
kanješna
03. 10. 2025 10.37
+1
Boljše 50 predsednikov , kot pa popolna oblast neizvoljeni, pobezljani Bruseljski eliti
ODGOVORI
1 0
spam1
03. 10. 2025 10.39
Rusija uradno niti Ukrajine ni napadla
ODGOVORI
0 0
Stajerc22
03. 10. 2025 10.30
+8
V istem govoru, ki ga je imel Putin danes v Sočiju, je EU voditeljem svetoval tudi tole: »Umirite se, dobro se naspite in se končno spopadite s svojimi težavami. Poglejte, kaj se dogaja na ulicah evropskih mest, kaj se dogaja z gospodarstvom, industrijo, evropsko kulturo in identiteto, z ogromnimi dolgovi in ​​naraščajočo krizo sistemov socialne varnosti, nenadzorovanimi migracijami. Bodite pozorni na dejstvo, da Evropa drsi na obrobje globalne konkurence,«
ODGOVORI
9 1
Five -O
03. 10. 2025 10.29
+4
No, sestavite mozaik kam to pelje? Samo neumnež ne skapira!!! Ja dolgo je bil mir in lepo je bilo!
ODGOVORI
5 1
03. 10. 2025 10.28
+1
Sramota od slovnice, kako si drznete to sploh objaviti.
ODGOVORI
2 1
Sventevith
03. 10. 2025 10.34
To, je pa že stalnica na tem portalu in lahko si samo misliš, kakšni ljudje so ti, ki to pišejo, ali urejajo.
ODGOVORI
0 0
Honda V-TEC
03. 10. 2025 10.24
+10
Lepo so nas Amerikanci potisnili v drek s tem hujskanjem Ukrajine v NATO, zdaj pa so se lepo umaknili nazaj čez Atlantik. Baltske države z Poljsko vred itak histerično trepetajo pred Rusi že zaradi skupne zgodovine, Nemčija ima kanclerja, ki je vzgojen v nacistični familiji, Macron je tepec, Angleži pa itak nikoli niso marali Rusov. Pa imamo lepo godljo.
ODGOVORI
12 2
Rde?a pesa in hren
03. 10. 2025 10.23
+4
hahahahahaha klasika, samo takrat, pa še takrat ne, ko bodo letele prave ptice in rasle gobe, bodo pametnjakoviči v Eu rekli: nene, saj to ni raketa, to ni bomba, to je samo provokacija.. OMG, kježivimo..
ODGOVORI
5 1
wsharky
03. 10. 2025 10.20
+11
ko Uršula spregovori, potem se primite za denarnice
ODGOVORI
12 1
