Ameriški general o usklajevanju letalskih napadov na Islamsko državo s talibani

"Mogoče je." S temi besedami je načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley potrdil, da bi bilo usklajevanje zračnih napadov na cilje Islamske države in drugih terorističnih skupin v Afganistanu s talibani možno. Pri tem ni ponudil dodatnih pojasnil.

Na kakšen način in kako bi Washington po umiku ameriških sil iz Afganistana, ki ga je vse preveč lahko primerjati s ponižujočim porazom v Vietnamu, lahko sodeloval s talibani, ostaja odprto vprašanje za Bidnovo administracijo. Ameriški poveljniki so sicer v minulih tednih s talibanskimi predstavniki usklajevali evakuacijo 124 tisoč ljudi s kabulskega letališča, a to so opisali kot sodelovanje po sili razmer, saj je bil odhod tujcev in Afganistancev, ki niso želeli ostati v domovini pod oblastjo talibanov, v interesu obeh strani.