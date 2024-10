Uslužbenec muzeja v smeti pomotoma vrgel umetniško delo – pločevinki piva

Delo z naslovom 'Vsi lepi časi, ki smo jih preživeli skupaj' ('All The Good Times We Spent Together') francoskega umetnika Alexandra Laveta je na prvi pogled videti kot dve zavrženi pločevinki piva.

Vendar če umetniško delo pogledamo pobližje, ugotovimo, da gre za natančno z akrilnimi barvami ročno poslikani pločevinki, kar je po navedbah muzeja zahtevalo veliko časa in truda. Na žalost pa je vrednost umetniškega dela, ki je bilo razstavljeno v dvigalu, spregledal eden od delavcev, ki ju je pobral in vrgel v smeti, poroča The Guardian.