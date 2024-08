Uslužbenec notranjega ministrstva ponarejal evrske kovance

V Prištini so v nedeljo aretirali 34-letnega uslužbenca notranjega ministrstva Severne Makedonije, ki ga sumijo, da je ponaredil več sto tisoč kovancev za dva evra. Hkrati z aretacijo so v Severni Makedoniji na več naslovih opravili hišne preiskave ter odkrili opremo za izdelovanje dvoevrskih kovancev, zalogo zlatih jeder in srebrnih obročev, ki jih sestavljajo, pa tudi več tisoč že dokončanih in pripravljenih, da jih spravijo v obtok, je sporočil Europol.

Kot so še dodali, je bila tokratna akcija rezultat večmesečnih preiskav in usklajevanj med kosovsko in makedonsko policijo, ki jih je podpiral Europol. Skopje so o zaposlenemu na ministrstvu, ki si je omislil skrivno kariero, obvestili prek izmenjave obveščevalnih podatkov. Kakšno delo je opravljal, sicer Europol ne poroča.

Med hišnimi preiskavami odkrite kovance bodo zdaj primerjali z drugimi, ki so jih v preteklosti umaknili iz obtoka, da bi lahko ocenili, kako obsežna je bila proizvodnja.

Lani je kosovska centralna banka opozorila, da se soočajo z, kot so dejali, epidemijo ponarejenih kovancev, vrednih milijone evrov. Prevladovali so tisti za dva evra. Takrat so tudi pojasnili, da imajo ponarejeni kovanci drugačne magnetne lastnosti ter da jih je mogoče prepoznati tudi po nenatančni izdelavi. Od pravih se razlikujejo po barvi, saj ponarejevalcem ne uspe ujeti pravega odtenka, prav tako pa srebrni rob ob straneh nima odtisnjenih črk.

Čeprav ni del evroobmočja, Kosovo od leta 2002 kot plačilno sredstvo uporablja evro.