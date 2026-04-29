Uslužbenec živalskega vrta odvrgel truplo svoje žene v sežigalnico

Živalski vrt Asahiyama v severnem mestu Asahikawa naj bi obiskovalce sprejel v sredo, po tritedenskem vzdrževalnem premoru. Mestna uprava pa pravi, da bo živalski vrt zdaj zaprt do petka, saj potekajo preiskave, poročajo lokalni mediji, ki jih povzema BBC.

Lokalni mediji so poročali, da je policija prejšnji teden preiskala območje živalskega vrta, potem ko jim je zaposleni povedal, da je truplo svoje žene odvrgel v sežigalnico živalskega vrta. Ta se uporablja za odstranjevanje živalskih trupel po smrti.

Živalski vrt Asahiyama, odprt leta 1967, je eden najbolj priljubljenih živalskih vrtov v državi, znan po svojih nenavadnih ograjenih prostorih – s steklenimi kupolami in kletkami nad glavo – ki obiskovalcem omogočajo opazovanje živali od blizu.

Živalski vrt, ki vsako leto sprejme več kot milijon obiskovalcev, je zaradi vzdrževalnih del pred poletno sezono zaprt od 8. aprila. Po poročanju lokalnih oblasti ženo zaposlenega že dlje časa iščejo, odkar je prijatelj prijavil njeno izginotje policiji.