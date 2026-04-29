Tujina

Uslužbenec živalskega vrta odvrgel truplo svoje žene v sežigalnico

Asahikawa, 29. 04. 2026 09.45 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Živalski vrt Asahiyama

Potem ko je zaposleni policiji povedal, da je truplo svoje žene odvrgel v sežigalnico živalskega vrta, je priljubljen japonski živalski vrt prestavil odprtje za poletno sezono. Župan severnega mesta je situacijo opisal kot "krizo brez primere".

FOTO: AP

Živalski vrt Asahiyama v severnem mestu Asahikawa naj bi obiskovalce sprejel v sredo, po tritedenskem vzdrževalnem premoru. Mestna uprava pa pravi, da bo živalski vrt zdaj zaprt do petka, saj potekajo preiskave, poročajo lokalni mediji, ki jih povzema BBC.

Lokalni mediji so poročali, da je policija prejšnji teden preiskala območje živalskega vrta, potem ko jim je zaposleni povedal, da je truplo svoje žene odvrgel v sežigalnico živalskega vrta. Ta se uporablja za odstranjevanje živalskih trupel po smrti.

Živalski vrt Asahiyama, odprt leta 1967, je eden najbolj priljubljenih živalskih vrtov v državi, znan po svojih nenavadnih ograjenih prostorih – s steklenimi kupolami in kletkami nad glavo – ki obiskovalcem omogočajo opazovanje živali od blizu.

Živalski vrt, ki vsako leto sprejme več kot milijon obiskovalcev, je zaradi vzdrževalnih del pred poletno sezono zaprt od 8. aprila. Po poročanju lokalnih oblasti ženo zaposlenega že dlje časa iščejo, odkar je prijatelj prijavil njeno izginotje policiji.

FOTO: AP

Oblasti so se opravičile za nevšečnosti in opozorile, da bo živalski vrt morda zaprt brez predhodnega obvestila, če bo preiskava to zahtevala. Župan mesta Asahikawa Hirosuke Imazu je na torkovi tiskovni konferenci povedal, da se oblasti zdaj s tem spopadajo, situacijo je opisal kot "krizo brez primere".

živalski vrt japonska truplo preiskava

Nova preiskava: Epstein naj bi na ranču Zorro zakopal trupli žensk

Zuckerberg, Musk, Bezos, Kim Džong Un na štirih tačkah

24ur.com Tragičen dogodek na bazenu v Slovenj Gradcu: župan zahteval notranji nadzor
Cekin.si Zaradi predolgih odmorov za kavo ukinil avtomate s toplimi napitki
24ur.com 'Teater absurda': vhod v sotesko Vintgar po novem zapirajo vrata
24ur.com Poskusili povoziti županjo občine Poljčane in vdreti v njen računalnik?
24ur.com Župan napovedal 'vojno' proti kaktusom
24ur.com Šok v luksuznem zagrebškem hotelu: Na terasi opazili kačo
24ur.com Nemarni lastniki psov razjezili župana, odločil se je za skrajen ukrep
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jjjjjj
29. 04. 2026 10.28
Nekaj manjka v tej zgodbi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
