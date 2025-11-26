Usmerjena akcija: posneli volkuljo, ki je uporabila človeško vabo za lovljenje rakov

Volkulja je plavala z vabo v gobcu proti obali, tam pa jo je spustila na pesek. Po tem je zagrabila vrvico, ki je bila pritrjena na bojo, in jo vlekla, dokler iz vode ni priplavala celotna past. Nato je odprla posodo z vabo, koščkom slanine.

Pasti je postavila narodnost Heiltsuk, staroselsko ljudstvo na osrednji obali Britanske Kolumbije v Kanadi, ki z njimi lovi evropskega zelenega raka, ki uničuje lokalne ekosisteme. Ko so opazili poškodovano past, so najprej sicer sklepali, da je poškodbe povzročil medved ali volk. A nekatere od pasti so bile v zares globoki vodi, zato so to idejo opustili, saj se noben od njiju ne potaplja. Namestili so kamere, ker so mislili, da bodo ujeli vidro ali tjulna. Namesto tega so bili popolnoma presenečeni.

Primer so preučevali na Fakulteti za okoljsko znanost in gozdarstvo na Državni univerzi v New Yorku. Raziskovalci so bili nad odkritjem presenečeni, saj so vedeli, da so volkovi izjemno pametni, zato jih dejstvo, da so sposobni početi zelo inteligentne stvari, samo po sebi ni presenetilo. Vendar pa tako usmerjene akcije niso pričakovali, poroča CNN.

Ena od možnih razlag je, da so volkovi odkrili pasti, ko so videli ljudi, kako jih spuščajo iz čolnov. Druga verjetna možnost pa, da so najprej dostopali do pasti, ki so bile zaradi oseke v plitvi vodi, nato pa so postopoma ugotovili, kako izvleči pasti v globlji vodi.

Izjemno pri vsem tem je, da je volk moral sestaviti vrsto korakov, da je prišel do vabe. Gre za reševanje problemov na način, kot to počnejo ljudje. Samica na posnetku je zelo osredotočena in popolnoma učinkovita – očitno je, da ne gre za igro.

Vse odkar je Jane Goodall v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prvič dokumentirala uporabo orodij pri šimpanzih, so raziskovalci opazovali tudi druge vrste, vključno z delfini, sloni, pticami in celo nekaterimi žuželkami. Kljub opazovanjem raziskovalci priznavajo, da gre pri volku morda zgolj za subjektivno oceno. Nekatere definicije namreč navajajo, da uporaba orodja pomeni uporabo predmeta, ki je zunaj tebe, za dosego cilja. Medtem druge definicije pravijo, da moraš orodje izdelati sam.