Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Usmerjena akcija: posneli volkuljo, ki je uporabila človeško vabo za lovljenje rakov

Victoria, 26. 11. 2025 07.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
10

Prvič doslej so na kamero ujeli volkuljo, ki je uporabljal človeško orodje za lovljenje rakov. Samica proti obali z gobcem zvleče past in odpre posodo z vabo. Ne gre za igro, ampak za osredotočeno akcijo po korakih, ki so jo zaznali prvič doslej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pasti je postavila narodnost Heiltsuk, staroselsko ljudstvo na osrednji obali Britanske Kolumbije v Kanadi, ki z njimi lovi evropskega zelenega raka, ki uničuje lokalne ekosisteme. Ko so opazili poškodovano past, so najprej sicer sklepali, da je poškodbe povzročil medved ali volk. A nekatere od pasti so bile v zares globoki vodi, zato so to idejo opustili, saj se noben od njiju ne potaplja. Namestili so kamere, ker so mislili, da bodo ujeli vidro ali tjulna. Namesto tega so bili popolnoma presenečeni.

Volkulja je plavala z vabo v gobcu proti obali, tam pa jo je spustila na pesek. Po tem je zagrabila vrvico, ki je bila pritrjena na bojo, in jo vlekla, dokler iz vode ni priplavala celotna past. Nato je odprla posodo z vabo, koščkom slanine.

Tako usmerjene akcije niso pričakovali

Primer so preučevali na Fakulteti za okoljsko znanost in gozdarstvo na Državni univerzi v New Yorku. Raziskovalci so bili nad odkritjem presenečeni, saj so vedeli, da so volkovi izjemno pametni, zato jih dejstvo, da so sposobni početi zelo inteligentne stvari, samo po sebi ni presenetilo. Vendar pa tako usmerjene akcije niso pričakovali, poroča CNN.

Ena od možnih razlag je, da so volkovi odkrili pasti, ko so videli ljudi, kako jih spuščajo iz čolnov. Druga verjetna možnost pa, da so najprej dostopali do pasti, ki so bile zaradi oseke v plitvi vodi, nato pa so postopoma ugotovili, kako izvleči pasti v globlji vodi.

Izjemno pri vsem tem je, da je volk moral sestaviti vrsto korakov, da je prišel do vabe. Gre za reševanje problemov na način, kot to počnejo ljudje. Samica na posnetku je zelo osredotočena in popolnoma učinkovita – očitno je, da ne gre za igro.

Vse odkar je Jane Goodall v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prvič dokumentirala uporabo orodij pri šimpanzih, so raziskovalci opazovali tudi druge vrste, vključno z delfini, sloni, pticami in celo nekaterimi žuželkami. Kljub opazovanjem raziskovalci priznavajo, da gre pri volku morda zgolj za subjektivno oceno. Nekatere definicije namreč navajajo, da uporaba orodja pomeni uporabo predmeta, ki je zunaj tebe, za dosego cilja. Medtem druge definicije pravijo, da moraš orodje izdelati sam.

volkulja človeško orodje past
Naslednji članek

Sindrom božičnega drevesca: ste že slišali za to alergijo?

Naslednji članek

Za vstop v Veliki kanjon bo treba doplačati še 100 dolarjev

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
26. 11. 2025 09.40
+2
pametna punca
ODGOVORI
2 0
Krog
26. 11. 2025 09.28
+5
Ne vem, zakaj bi bili presenečeni. Evolucija gre naprej tudi pri živalih: taktike ork, iznajdljive vrane in hobotnice že dolgo dokazujejo, da inteligenca ni rezervirana samo za človeka.
ODGOVORI
5 0
_endrug
26. 11. 2025 09.26
-4
Po domače povedano, krade.
ODGOVORI
1 5
SpamEx
26. 11. 2025 09.39
+4
pa saj vsa bitja kradejo drugim da lahko živijo. Ne poznam bitja ki bi se prehranjeval s samim seboj
ODGOVORI
4 0
SpamEx
26. 11. 2025 09.44
+1
Je pa razlika ali samo nekaj ukradeš nekomu ali pa nekoga ubiješ za to....kar se ljudi tiče
ODGOVORI
1 0
bronco60
26. 11. 2025 09.21
+4
Lena sigurno ne bi vedela, kako potegnit vrvico iz vode.
ODGOVORI
5 1
PegySue
26. 11. 2025 09.19
+8
Ljudje se počasi razvijajo in ugotavljajo,da živali niso predmet,s katerim lahko upravljaš po svojih željah,ampak čuteča,pametna bitja,ki jih je treba spoštovati. Če povzamem - gre za razvoj človeštva in ne obratno.
ODGOVORI
8 0
Tomy1
26. 11. 2025 08.58
+9
Ko IQ živali počasi že presega vrednosti vrednosti sobne temperature naših politikov !
ODGOVORI
10 1
jablan
26. 11. 2025 09.19
+3
In še veliko drugih
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363