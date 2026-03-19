Usmrtitve v Iranu, napadi na energetske objekte in rast cen nafte

Teheran, 19. 03. 2026 07.19 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Izstrelitev iranske rakete

Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo. Iran je usmrtil tri protestnike, ob tem pa se nadaljujejo napadi na energetsko infrastrukturo v regiji, motnje v letalskem prometu in rast cen nafte.

08.45

V Kuvajtu je bila danes zjutraj tarča napada z dronom ena največjih naftnih rafinerij na Bližnjem vzhodu

Po poročanju državnih medijev je napad povzročil požar v rafineriji Mina Al-Ahmadi. Po navedbah Kuvajtske tiskovne agencije, ki se sklicuje na državno družbo Kuwait Petroleum Corporation, so požar že omejili, poškodovanih pa ni bilo. Rafinerija Mina Al-Ahmadi velja za eno največjih v regiji, z zmogljivostjo predelave približno 730.000 sodov nafte na dan.

07.42

Napadi na energetsko infrastrukturo

Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da ZDA o napadu na plinsko polje South Pars niso vedele ničesar vnaprej, ameriški mediji poročajo drugače. Po navedbah časnika Wall Street Journal, ki se sklicuje na neimenovane ameriške uradnike, naj bi Bela hiša za napad vedela, Trump pa naj bi ga celo odobril, da bi pritisnil na Teheran glede ponovnega odprtja Hormuške ožine. Izrael je napadel plinsko polje South Pars le nekaj ur po tem, ko so izraelske sile ubile iranskega ministra za obveščevalno dejavnost in izvedle enega najintenzivnejših zračnih napadov na Bejrut v zadnjih desetletjih. Iran je nato odgovoril z napadi na energetsko infrastrukturo v državah Perzijskega zaliva. Tarče so bili katarski kompleks Ras Laffan, ena največjih izvoznih točk utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, ter plinski kompleks Habshan in naftno polje Bab v Združenih arabskih emiratih.

07.39

Savdska Arabija "si pridržuje pravico do vojaškega odziva na iranske napade"

Tako zunanji minister princ Faisal bin Farhan, ki je po srečanju zunanjih ministrov v Rijadu dejal, da Iran z napadi z raketami in droni skuša izvajati pritisk na sosednje države. Poudaril je, da se Savdska Arabija pritiskom ne bo uklonila. "Nasprotno, takšen pritisk se bo obrnil proti njim … in jasno smo povedali, da si pridržujemo pravico do vojaškega ukrepanja, če bo to potrebno," je dejal.

07.36

Iran zahteva odškodnino od Združenih arabskih emiratov

Teheran Abu Dabi obtožuje, da je omogočil ameriške napade na iransko ozemlje. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Saeid Iravani je v pismu generalnemu sekretarju ZN zapisal, da je odločitev ZAE, da dovolijo uporabo svojega ozemlja za napade, "mednarodno protipravno dejanje", ki pomeni odgovornost države. Kot poroča Reuters, Iran od Emiratov zahteva povračilo škode, vključno z materialno in moralno odškodnino.

07.29

Ameriški obveščevalci o vojni v Iranu

Iranske oblasti so usmrtile tri protestnike, ki so bili obsojeni zaradi umora dveh policistov med množičnimi protivladnimi protesti januarja. Po navedbah iranskega pravosodja so bili spoznani za krive tudi "vojne proti Bogu" ter sodelovanja z Izraelom in ZDA.

Protesti so se sprva začeli zaradi slabih gospodarskih razmer, nato pa prerasli v širše protivladno gibanje. Po podatkih organizacije HRANA naj bi bilo v protestih ubitih več kot 6.400 ljudi, poleg tega pa še otroci, civilisti in pripadniki varnostnih sil. Organizacija še vedno preiskuje več kot 11.000 primerov po nasilnem zatrtju protestov.

Medtem se nadaljujejo napadi na energetske objekte. Iranski izstrelki so zadeli katarski industrijski kompleks Ras Laffan, eno največjih središč za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina na svetu. Po navedbah oblasti so izbruhnili požari, a žrtev ni bilo. Požare so medtem že pogasili, območje pa še vedno sanirajo.

Iran je napad izvedel kot povračilni ukrep po izraelskem napadu na plinsko polje South Pars. Katarske oblasti so iranske napade označile za resno grožnjo regionalni in globalni energetski varnosti.

O novih incidentih poročajo tudi iz Perzijskega zaliva, kjer je bila ladja zadeta z neznanim izstrelkom. Posadka naj bi bila na varnem.

Napetosti se širijo tudi drugod po regiji. Savdska Arabija poroča, da je preprečila napad na enega od svojih plinskih obratov. V Združenih arabskih emiratih so prestregli rakete, namenjene energetskim objektom.

V Izraelu je zaradi raketnega napada umrl 30-letni tuji delavec. Na Zahodnem bregu pa so zaradi padajočih ostankov izstrelkov umrle tri Palestinke, več ljudi je bilo ranjenih.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k takojšnji ustavitvi napadov na civilno infrastrukturo, zlasti na energetske in vodne objekte, ter k umiritvi razmer.

Izstrelitev iranske rakete
FOTO: Profimedia

Letalski promet v kaosu

Konflikt še naprej močno vpliva tudi na letalski promet. Več letalskih družb je odpovedalo ali omejilo lete v regijo.

Cathay Pacific je do konca aprila odpovedal vse lete v Dubaj in Rijad. Tudi druge letalske družbe, med njimi British Airways, Emirates in Qatar Airways, so prilagodile urnike ali zmanjšale število letov.

Potnikom ponujajo možnost spremembe rezervacij, hkrati pa opozarjajo, da se lahko razmere hitro spremenijo.

Rast cen nafte in strah pred motnjami dobave

Cena nafte Brent je poskočila za približno štiri odstotke, ameriška nafta pa za tri odstotke. Cene ostajajo visoke, čeprav še niso dosegle vrhov iz začetka konflikta. 

Analitiki opozarjajo, da bi lahko nadaljnje motnje v dobavi plina in nafte povzročile širše gospodarske posledice.

Ob tem je Iran praktično zaprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti za transport nafte na svetu. To dodatno povečuje tveganje za globalno energetsko krizo in otežuje pomorski promet. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaupanje med državami v regiji na najnižji ravni v zadnjih letih, kar povečuje nevarnost nadaljnje eskalacije.

Grožnje ZDA in politični spori

Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na iranske napade ostro opozoril, da bodo ZDA v primeru nadaljnjih napadov na Katar uničile celotno plinsko polje South Pars.

V ZDA pa se medtem poglabljajo politična nesoglasja glede vojne. Nekdanji vodja protiterorističnega centra Joe Kent, ki je nedavno odstopil, je dejal, da napad na Iran in ubijanje njegovega vodstva ni bila prava odločitev.

Hkrati ameriški mediji poročajo, da Pentagon zahteva več kot 200 milijard dolarjev dodatnih sredstev za financiranje vojne, kar bi lahko sprožilo politični spor v kongresu.

iran zda napad

