Usmrtitve v Iranu, napadi na energetske objekte in rast cen nafte

Iranske oblasti so usmrtile tri protestnike, ki so bili obsojeni zaradi umora dveh policistov med množičnimi protivladnimi protesti januarja. Po navedbah iranskega pravosodja so bili spoznani za krive tudi "vojne proti Bogu" ter sodelovanja z Izraelom in ZDA. Protesti so se sprva začeli zaradi slabih gospodarskih razmer, nato pa prerasli v širše protivladno gibanje. Po podatkih organizacije HRANA naj bi bilo v protestih ubitih več kot 6.400 ljudi, poleg tega pa še otroci, civilisti in pripadniki varnostnih sil. Organizacija še vedno preiskuje več kot 11.000 primerov po nasilnem zatrtju protestov.

Medtem se nadaljujejo napadi na energetske objekte. Iranski izstrelki so zadeli katarski industrijski kompleks Ras Laffan, eno največjih središč za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina na svetu. Po navedbah oblasti so izbruhnili požari, a žrtev ni bilo. Požare so medtem že pogasili, območje pa še vedno sanirajo. Iran je napad izvedel kot povračilni ukrep po izraelskem napadu na plinsko polje South Pars. Katarske oblasti so iranske napade označile za resno grožnjo regionalni in globalni energetski varnosti. O novih incidentih poročajo tudi iz Perzijskega zaliva, kjer je bila ladja zadeta z neznanim izstrelkom. Posadka naj bi bila na varnem. Napetosti se širijo tudi drugod po regiji. Savdska Arabija poroča, da je preprečila napad na enega od svojih plinskih obratov. V Združenih arabskih emiratih so prestregli rakete, namenjene energetskim objektom. V Izraelu je zaradi raketnega napada umrl 30-letni tuji delavec. Na Zahodnem bregu pa so zaradi padajočih ostankov izstrelkov umrle tri Palestinke, več ljudi je bilo ranjenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k takojšnji ustavitvi napadov na civilno infrastrukturo, zlasti na energetske in vodne objekte, ter k umiritvi razmer.

Izstrelitev iranske rakete FOTO: Profimedia

Letalski promet v kaosu

Konflikt še naprej močno vpliva tudi na letalski promet. Več letalskih družb je odpovedalo ali omejilo lete v regijo. Cathay Pacific je do konca aprila odpovedal vse lete v Dubaj in Rijad. Tudi druge letalske družbe, med njimi British Airways, Emirates in Qatar Airways, so prilagodile urnike ali zmanjšale število letov. Potnikom ponujajo možnost spremembe rezervacij, hkrati pa opozarjajo, da se lahko razmere hitro spremenijo.

Rast cen nafte in strah pred motnjami dobave

Cena nafte Brent je poskočila za približno štiri odstotke, ameriška nafta pa za tri odstotke. Cene ostajajo visoke, čeprav še niso dosegle vrhov iz začetka konflikta. Analitiki opozarjajo, da bi lahko nadaljnje motnje v dobavi plina in nafte povzročile širše gospodarske posledice. Ob tem je Iran praktično zaprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti za transport nafte na svetu. To dodatno povečuje tveganje za globalno energetsko krizo in otežuje pomorski promet. Strokovnjaki opozarjajo, da je zaupanje med državami v regiji na najnižji ravni v zadnjih letih, kar povečuje nevarnost nadaljnje eskalacije.

Grožnje ZDA in politični spori