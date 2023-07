'Usoda ameriškega vojaka v Severni Koreji bo odvisna od severnokorejskega vodstva'

Severna Koreja se še ni oglasila v zvezi z vstopom ameriškega vojaka čez korejsko mejo, ki so ga nemudoma aretirali. Dan po tem še vedno ni nobenih informacij o usodi vojaka Travisa Kinga, prvega Američana, pridržanega v Severni Koreji v skoraj petih letih.

"Verjetno bo Severna Koreja vojaka kratkoročno uporabila v propagandne namene, srednjeročno in dolgoročno pa kot pogajalsko orodje," je dejal Yang Moo-jin, predsednik Univerze za severnokorejske študije v Južni Koreji. 23-letni vojak je bil konjeniški izvidnik 1. oklepne divizije, ki je bil skoraj dva meseca v južnokorejskem zaporu zaradi napada. Izpuščen je bil 10. julija, v ponedeljek pa so ga poslali domov v Fort Bliss v Teksasu, kjer bi ga lahko čakala dodatna vojaška disciplina in odpust iz službe.

Južnokorejska vojska ga je spremljala vse do carine na letališču, vendar je letališče zapustil, preden se je vkrcal na letalo. Ni jasno, kako je preživel ure, preden je stekel čez mejo. Kingova mati je za ABC News povedala, da je bila šokirana, ko je izvedela, da je njen sin prečkal Severno Korejo. "Ne morem si predstavljati, da bi Travis storil kaj takega," je dejala Claudine Gates iz Racina v Wisconsinu. Gatesova je povedala, da ji je vojska v torek zjutraj sporočila, da je sin vstopil v Severno Korejo. Povedala je, da se ji je sin nazadnje oglasil "pred nekaj dnevi", ko ji je povedal, da se bo kmalu vrnil v Fort Bliss in dodala, da si res želi njegove vrnitve. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je potrdila, da ameriška vlada sodeluje s severnokorejskimi kolegi, da bi "rešila ta incident". "Pozorno spremljamo in preiskujemo razmere," je na novinarski konferenci Pentagona povedal ameriški obrambni minister Lloyd Austin in poudaril, da ga skrbi predvsem dobro počutje vojaka. "Razvoj dogodkov bo potekal v naslednjih dneh in urah, o čemer vas bomo obveščali."

Ni znano, ali in kako se bosta ZDA in Severna Koreja, ki nimata diplomatskih odnosov, pogovarjali. Švedska, ki ima veleposlaništvo v Pjongjangu, je v preteklosti zagotovila konzularne storitve za druge Američane, pridržane v Severni Koreji. Toda švedsko diplomatsko osebje njenega veleposlaništva se menda ni vrnilo v Severno Korejo, odkar je država v začetku leta 2020 uvedla zaporo COVID-19 in ukazala izgon vseh tujcev. Po mnenju nekaterih opazovalcev bi Severna Koreja in ZDA še vedno lahko komunicirale prek Panmunjoma, ki se nahaja znotraj 248 kilometrov dolgega demilitariziranega območja, od njegove ustanovitve ob koncu korejske vojne pa ga skupaj nadzorujeta poveljstvo Združenih narodov in Severna Koreja. Tam je občasno prišlo do prelivanja krvi, vendar je tudi prizorišče diplomacije in turizma.

icon-expand Panmunjom FOTO: AP

Primeri, ko bi Američani ali Južnokorejci prebegnili v Severno Korejo, so redki, čeprav je od konca korejske vojne 1950-53 več kot 30.000 Severnokorejcev pobegnilo v Južno Korejo, da bi se izognili političnemu zatiranju in gospodarskim težavam. Tae Yongho, nekdanji minister na severnokorejskem veleposlaništvu v Londonu, je dejal, da je Severna Koreja verjetno zadovoljna, ker ima "priložnost, da ZDA izgubijo svoj obraz", saj se je Kingovo prečkanje zgodilo na isti dan, ko je ameriška podmornica prispela v Južno Korejo. Tae, ki je zdaj južnokorejski zakonodajalec, je dejal, da vojaka Severna Koreja Kinga verjetno ne bo vrnila, ker prihaja iz države, ki je tehnično v vojni s Severno Korejo, in se je prostovoljno predal Severu. Sean Timmons, vodilni partner v odvetniški pisarni Tully Rinckey, ki je specializirana za vojaške pravne primere, je dejal, da če se King poskuša predstaviti kot legitimni prebežnik, ki beži pred političnim zatiranjem ali preganjanjem, bo odvisen od severnokorejskega vodstva, ki bo odločilo, ali lahko ostane. Dejal je, da bo o Kingovi usodi verjetno odločal severnokorejski voditelj Kim Džong Un. "Njegova usoda bo odvisna od kapric severnokorejskega vodstva," je dejal Timmons. Malo je primerov, kjer so v Severni Koreji bili pridržani ameriški vojaki Le nekaj je ameriških vojakov, ki so med hladno vojno odšli v Severno Korejo, med njimi Charles Jenkins, ki je leta 1965 dezertiral z vojaške postaje v Južni Koreji in pobegnil čez demilitarizirano cono. Nastopal je v severnokorejskih propagandnih filmih in se poročil z japonsko študentko zdravstvene nege, ki so jo severnokorejski agenti ugrabili z Japonske. Umrl je na Japonskem leta 2017.

V zadnjih letih je bilo v Severni Koreji zaradi domnevnega vohunjenja, prevrata in drugih protidržavnih dejanj aretiranih nekaj ameriških civilistov, vendar so bili izpuščeni, potem ko so ZDA poslale tja misije, da bi zagotovile njihovo svobodo. Maja 2018 je Severna Koreja izpustila tri ameriške pripornike, ki so se v kratkem obdobju toplih odnosov vrnili v ZDA na letalu s takratnim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Kasneje leta 2018 je Severna Koreja sporočila, da je izgnala Američana Brucea Byrona Lowrancea. Od njegovega izgona ni bilo poročil o drugih Američanih, ki bi bili pred torkovim incidentom pridržani v Severni Koreji. Svoboda teh Američanov je bila dokaj v presenetljivem nasprotju z usodo Otta Warmbierja, ameriškega univerzitetnega študenta, ki je leta 2017 umrl nekaj dni po tem, ko ga je Severna Koreja po 17 mesecih ujetništva v komi izpustila.

icon-expand Otto Warmbier FOTO: AP