Usoda Rafe na nitki, pogajanja se nadaljujejo

Pogajanja o premirju v Gazi se v Kairu nadaljujejo. V senci izraelskih napadov na Rafo je Katar kot eden glavnih posrednikov v konfliktu mednarodno skupnost pozval, naj ukrepa in prepreči genocid v palestinski enklavi. ZDA so začasno ustavile dobavo pošiljke bomb Izraelu zaradi skrbi, da bo izraelska vlada nadaljevala svoje načrte za ofenzivo na Rafo na jugu Gaze, je dejal predstavnik ameriške vlade. To je prvič od začetka vojne v Gazi, da so ZDA ustavile dobavo orožja svojemu ključnemu zavezniku.