Usoda Sadamovega luksuza: jahta kot hotel ali muzej?

Basrah Breeze je danska ladjedelnica za Sadama Huseina zgradila leta 1981. Ker pa je bil takrat Irak v vojni z Iranom, jo je Husein predal v varstvo Savdski Arabiji (takratni zaveznici). Kraljevina jo je kasneje predala Jordaniji, nato pa je bila njena usoda nekaj časa neznana, dokler je niso leta 2007 izsledili v francoski Nici. Po sodni bitki so jo nove iraške oblasti uspele dobiti in Vetrič iz Basre je odtlej zasidran v domači Basri, natančneje v reki Šat al Arab, ki izvira na sotočju Evfrata in Tigrisa ter se izliva v Perzijski zaliv.

Kraljevska postelja je postlana, svilene zavese nameščene, pozlačena kopalnica je zloščena. Vse je nared za visokega gosta, ki pa v luksuzu svoje mogočne jahte nikoli ni užival. Tako kot velja za večino zakladov in luksuza, ki jih je padli diktator po strmoglavljenju leta 2003 in nato usmrtitvi leta 2006 pustil za seboj, iraške vlade, ki so ga nasledile, niso vedele, kaj bi pravzaprav storile z jahto.

82-metrska ladja se ponaša z razkošno predsedniško suito, več jedilnicami in spalnicami, 17 manjšimi sobami za goste, 18 kabinami za člane posadke in celo z zasebno kliniko. Vlada jo je ponudila naprodaj za skoraj 30 milijono evrov, vendar kupca zanjo ni našla. Nekaj časa so jo uporabljali raziskovalci z bližnje Univerze v Basri, ki so proučevali morsko življenje. Pred nekaj leti pa so se pristojni odločili, da jo spremenijo v hotel in rekreacijski center za pilote, ki v Basri vodijo ladje v pristanišče in iz njega ter povečini živijo v oddaljenih mestih.

Spomeniki diktatorske preteklosti

Toda Muzej Basra, ki domuje v nekdanji Sadamovi palači, še ni izgubil upanja, da bo jahta pristala v njegovih rokah. Po mnenju vodilnih v muzeju bi lahko služila kot dober prikaz življenjskega sloga nekdanjega diktatorja. To se jim zdi pomembno zlasti za mlajše generacije, ki niso živele v času Sadamovega režima.

In če je Basrah Breeze preživela turbulentne čase padca režima in vojne, te sreče ni imela njena 120-metrska 'sestra', jahta 'Al Mansur'. Leta 2003 so jo bombardirala ameriška letala in od takrat prevrnjena in zarjavela leži v reki Šat al Arab. Jahti sta tako le nekaj sto metrov narazen in služita - vsaka v zelo različnem stanju - kot nemi priči blišča nekdanjega režima. Sadam naj bi imel imel v floti še tretjo, nekoliko manjšo jahto, katere usoda pa ni znana.