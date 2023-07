Usoden padec Francoza, znanega po plezanju na najvišje zgradbe

Remy Lucidi je bil znan po tem, da pleza na visoke stolpnice in nebotičnike. Pri svojih višinskih podvigih je uporabljal ime Remni Enigma.

Nazadnje naj bi bil viden živ v četrtek, ko je na 68. nadstropju stolpnice Tregunter Tower potrkal na okno. Pri tem, kot pišejo svetovni mediji, naj bi prestrašil gospodinjo v enem izmed stanovanj, ki je poklicala policijo. Z zgradbe pa je padel, še preden je na kraj prišla policija. Policisti so smrt potrdili na kraju dogodka, poleg trupla so našli tudi njegovo športno kamero, na kateri so odkrili posnetke z njegovih ekstremnih podvigov.