Usoden pristanek zasebnega letala: v trenutku se je spremenilo v ognjeno kroglo

Na družbenih medijih so zakrožili posnetki nesreče, ki kažejo, da se je letalo ob trčenju ob tla v trenutku spremenilo v ognjeno kroglo.

Nesreča se je zgodila v četrtek, ko je med pristankom na letališču Gastao Madeira v Ubatubi v Braziliji pilot izgubil nadzor nad letalom. Lahko zasebno letalo, šlo naj bi za cessno CJ1+, naj bi med pristajanjem zdrsnilo s konca steze, preletelo bližnjo cesto in na koncu ob trčenju eksplodiralo.

Na letalu je bilo skupaj pet ljudi, poleg pilota še štirje potniki. Nesrečo so za zdaj preživeli vsi, razen pilota. Poškodovane potnike so odpeljali v bolnišnico, v dogodku pa je bilo poškodovanih še nekaj pešcev na tleh.

Iz uprave letališča so sporočili, da so bile v času nesreče poslabšane vremenske razmere zaradi dežja in mokre steze.