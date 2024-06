Usodna FB objava: rezervirala počitnice za 14 tisočakov, a ostala na suhem

Tiffany Banks, njen mož in njuni otroci so eno leto načrtovali svoje potovanje z ladjo Carnival Celebration družbe Carnival Cruise Line. 48 ur, preden bi se vkrcali, pa šok.

Tiffany je od Carnivala prejela e-poštno sporočilo, da sta bila dva izleta, ki ju je rezervirala, odpovedana. Presenečena je poklicala njihov klicni center, kjer pa je niso pomirili, ampak so ji povedali, da je bila odpovedana tudi rezervacija kabine.

Zavladala je panika, saj je družina počitnice res skrbno načrtovala in tudi rezervirala eno najboljših namestitev na ladji.

A pri Carnivalu so bili jasni – stranka se je prijavila v sistem in preklicala rezervacijo.

Po skoraj dve uri in pol dolgem pogovoru z uslužbenko, so ji namesto luksuznega apartmaja ponudili dve notranji kabini. Bila je zgrožena, poroča Business Insider.

"Ne morem verjeti, da mislijo, da je to prav!" je bila ogorčena. Družina je namreč za počitnice namenila okoli 14.000 evrov, 11.000 za namestitev, ostalo pa za lete in izlete.

Družina na križarjenje ni šla, ostalo pa je glavno vprašanje – kaj se je zgodilo?

Izkazalo se je, da naj bi bila družina "žrtev kraje identitete", po tem, ko je neznani prevarant izkoristil objavo na Facebooku, ki je vsebovala podatke o rezervaciji. Oseba je v Carnivalovem sistemu odprla lažni račun, dodala rezervacijo, nato pa križarjenje odpovedala.

Zgodba se je kot požar razširila po družbenih omrežjih, debata pa še traja.

Banksova je povedala, da ji je Carnival ponudil 10.000 dobropisa. To jezi številne njihove potnike, ki ob težavah niso imeli tako pozitivnih izkušenj z velikodušnostjo Carnivala, in menijo, da je to preveč popustljivo, saj je Banksova za situacijo kriva sama, ker je objavila vse nujne podatke o rezervaciji, ki jih nekdo potrebuje, da upravlja z rezervacijo – to pa naj bi bilo skrajno neodgovorno.

Banksove sicer niti to ni pomirilo, ponudbo je zavrnila in dejala, da jih križarjenje s to družbo ne zanima več.

Pri Carnivalu pa so se odzvali na vprašanja Business Insiderja. Dejali so, da konkretnega primera ne bodo komentirali, toda: "Večina kibernetskih in potrošniških strokovnjakov dosledno svetuje, da nikoli ni dobra ideja objavljati osebnih podatkov o svojih potovalnih načrtih, vključno z potrditveno številko za rezervacijo, ki bi lahko nepridipravom uporabo teh informacij na neprimerne ali celo nezakonite načine."

Oglasilo pa se je tudi nekaj podpornikov Banksove. Ti se sprašujejo, kako je mogoče, da sistem ni bolje zaščiten z različnimi načini verifikacije. Prst zato usmerjajo v Carnival, ki da ima luknjasto kibernetsko varnost.