Usodna napaka hrvaških morilcev: ura in pol pogovora s pričo

Sosed, ki živi v bližini kraja zločina, je ob približno 17. uri opazil dva mladeniča, enega na motorju in drugega v avtomobilu. Ob razlagi, da se jima je motor pokvaril, je motorist odšel kupit nadomestni del, drugi pa je ostal in se z domačinom pogovarjal, ne da bi slutil, da s tem postaja ključen dokazni element v preiskavi.

Kljub poskusu prikrivanja identitete z zamenjavo vozil in prelepljanjem motorja, sta osumljenca na dan umora uporabljala svoja lastna mobilna telefona in prepoznavna vozila – kar je bil že prvi korak v smeri razkritja.

Po umoru naj bi se slednji z motorjem vrnil do kraja, kjer ga je čakal prvi s sosedom, s katerim sta pogovor nadaljevala. Osumljenca sta nato zamenjala oblačila, odstranila trakove s kamufliranega motorja in odšla vsak po svoji poti – a prepozno, saj sta ju že videli vsaj dve priči.

Ena od sosed je celo poskusila fotografirati dogajanje, a ji ni uspelo, ker sta mladeniča hitro odšla.

Najpomembnejši dokazni material je prišel iz nadzorne kamere na križišču ulic Markuševečka in Črna voda. Posnetek prikazuje motor s črtami, ki vstopi v ulico ob 17.12, in isti motor, z istim voznikom, ki ulico zapusti ob 18.21 – kar sovpada z okvirnim časom umora.

Policija je s pomočjo drugih posnetkov rekonstruirala gibanje motorja in avtomobila, ki sta ju osumljenca zamenjala in poskušala prikriti svojo sled, a zaman – zaradi številnih napak in prič, ki so bile vse bližje resnici.

Da bi motor na posnetkih bil neprepoznaven, sta ga osumljenca ovila s trakom, a so ju pri tem opazili mimoidoči in jih posnele kamere. Poleg tega je motor kasneje vozil drugače oblečen posameznik, kar še dodatno potrjuje sum, da sta se osumljenca izmenjavala pri prikrivanju sledi.

Preiskava se zdaj razširja tudi na možne naročnike umora, saj je bilo razkrito, da sta osumljenca nekaj dni pred zločinom večerjala z bivšim možem umorjene, ki je trenutno prav tako v preiskavi.

Preiskava se nadaljuje, policija pa napoveduje nove podrobnosti v prihodnjih dneh.