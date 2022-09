Usodna napaka: namesto na trajekt zapeljal v morje in umrl

V trajektnem pristanišču so bili sicer redarji, ki so usmerjali promet, a je 55-letnik napačno sledil navodilom. Zapeljal je mimo redarja in prišel do konca steze, kjer takrat ni bilo parkiranega nobenega trajekta, poroča Dnevnik.hr.

Incident se je zgodil v pristanišču Valbinska. Moški z reškimi registracijami se je poskušal vkrcati na trajekt, ki je vozil iz otoka Krk na otok Cres.