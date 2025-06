Usodna nevihta v Avstriji: trije planinci umrli po udaru strele

Trije lokalni planinci, 60-letni zakonski par in 62-letni brat ženske, so se v nedeljo odpravili na 2635 metrov visoki vrh Mittagspitze južno od Flirscha. Zaradi nenadne spremembe vremena so se odločili za vrnitev v dolino.

Ker se trojica do večera ni vrnila domov, so jih svojci prijavili kot pogrešane, je sporočila policija. V iskanje se je vključila posadka reševalnega helikopterja, ki je pogrešane planince našla brez znakov življenja v bližini označene poti na nadmorski višini okoli 2300 metrov. Glede na zdravniško poročilo so vsi trije umrli zaradi udara strele.