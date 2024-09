Usodna otroška igra na balkonu: padli kipec 30-letnico zadel v glavo

Dekle je obležalo na tleh s hudo poškodbo glave, nemudoma so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so ji zdravniki skušali rešiti življenje tudi z operacijo, vendar je včeraj umrla.

Zdravniki so se več dni borili za življenje Chiare Jaconis , ki je bila žrtev tragične nesreče na ulici sredi Neaplja. Posnetek nadzorne kamere z nedeljskim datumom, ki so ga objavili italijanski mediji, prikazuje žensko in moškega, kako se s kovčkom in nahbtnikom mirno sprehajata po ulici ter si ogledujeta okolico, ko se nenadoma zaslišijo njegovi kriki na pomoč.

Šlo je za Chiaro Jaconis iz Padove, ki si je po poročanju Corriere della Sera ustvarila obetavno kariero v svetu mode. Modni menedžment je študirala v Torinu, Londonu in Parizu, kjer je šest let tudi živela. Delala je za slovite modne znamke, kot so Moncler, Givenchy in Christian Louboutin, pred kratkim so ji novo službo ponudili pri Pradi.

Usodni izlet v Neapelj je bil sicer rojstnodnevno darilo njenega fanta Livia Rousseauja, a namesto da bi osrečil svojo drago, je bil priča nepojemljivi tragediji. Neutolažljv je tudi njen oče Gianfranco Jaconis, znan stanovanjski upravnik v Padovi. "Zakaj je ni zadelo v roko ali ramo, zakaj ji je padlo pravokotno na glavo?" obupuje.

Preiskava je namreč pokazala, da je bil za Chiaro usoden kipec, ki je priletel z enega izmed balkonov. Kot poroča italijanska agencija Ansa, so odkrili, da je šlo za stanovanje, v katerem živi par z dvema otrokoma, usodna pa naj bi bila prav otroška igra. Neapeljsko tožilstvo zdaj staršema očita opustitev nadzora in uboj iz malomarnosti.