Usodo Srbije bodo krojila stara imena, šok za študente

'Največji šok tega jutra'

Ta je po pisanju srbskega časnika Danas eden redkih profesorjev beograjske univerze, ki niso podprli študentov, temveč je večkrat javno nastopal proti njim. Kot politični analitik redno sodeluje s provladnimi in Vučiću naklonjenimi mediji, na katerih komentira številne teme, od opozicije, protestov in študentskih blokad do odnosov z Evropsko unijo, Kosova in litija.

"Največji šok tega jutra je novi minister Dejan Vuk Stanković, za katerega je predsednica parlamenta Ana Brnabić dejala, da je dobra izbira, ker pozna resor izobraževanja," so zapisali pri Nova.rs. Tudi njihovi sogovorniki zmajujejo z glavo, da bo izobraževanje pod vodstvom Stankovića doživelo ponovni debakl, prepričani so, da taka odločitev ne bo prinesla nič dobrega.