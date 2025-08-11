Svetli način
Tujina

Uspavali tri mladičke, ker jim je mama tigrica obrnila hrbet

Leipzig, 11. 08. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 27 minutami

T.H. , STA
Iz živalskega vrta v Leipzigu prihaja žalostna novica. Uspavali so tri tigrove mladičke, potem ko njihova mati ni več želela skrbeti zanje. Mladiče sibirskih tigrov, stare komaj tri dni, so evtanazirali, da so jim prihranili trpljenje in smrt zaradi lakote, so odločitev utemeljili v vodstvu nemškega živalskega vrta. Njihova poteza je znova sporožila burne odzive o ravnanju z živalmi v živalskih vrtovih.

Mladiče je v sredo zvečer skotila tigrica Yushka, to je bilo njeno prvo leglo.  Yushka je sprva zgledno skrbela za svoje potomce, po nekaj urah pa se je obrnila stran od njih in jih nehala hraniti.

Odločitev za evtanazijo so v živalskem vrtu sprejeli po dveh dneh, v katerih so mladiči postajali vse bolj šibki. "Na tej točki, ko mladiči ne kažejo več nobenega aktivnega vedenja in zato pri materi ni več spodbude za hranjenje ter proizvodnjo mleka, moramo izpolniti svojo veliko odgovornost in mladičem prihraniti trpljenje zaradi lakote," je pojasnil veterinar Andreas Bernhard.

Tehtanje mladička tigra (slika je simbolična)
Tehtanje mladička tigra (slika je simbolična) FOTO: AP

Prekinitev vzreje brez očitnega razloga je del vedenjskega vzorca neizkušenih mater v živalskem kraljestvu, je dejal direktor živalskega vrta Jörg Junhold.

Živalski vrt kljub temu načrtuje, da bo s tigrico Yushko nadaljeval program vzreje sibirskega tigra. "V prihodnosti bo lahko z naravno vzrejo prispevala k preživetju vrste," je pojasnil Junhold.

Preberi še Sibirski tiger v Rusiji nič več ogrožen: populacija naj bi se skorajda podvojila

Populacija sibirskega tigra v Rusiji se je sicer skorajda podvojila – iz 430 na 750 osebkov, so oznanili v Centru za amurske tigre. To pomeni, da tej redki podvrsta tigra in pravzaprav največji živali iz družine mačk nasploh v Rusiji ne grozi več izumrtje. Kljub napredku pa Mednarodna zveza za varstvo narave sibirskega oziroma amurskega tigra še vedno uvršča na seznam ogroženih vrst. Formalna sprememba statusa bi namreč zahtevala nadaljnjo mednarodno oceno.

Poteze živalskih vrtov so razburjale

Poteza leipziškega živalskega vrta se je zgodila ravno času, ko se je dobrobit živali v vrtovih znašla pod drobnogledom v Evropi, piše münchenski portal The Munich Eye. Pred kratkim se je živalski vrt v Nürnbergu soočil z negativnimi odzivi, potem ko je zaradi prostorskih omejitev evtanaziral več zdravih pavijanov, kar je sprožilo pravne ukrepe aktivistov za pravice živali, organizirali so tudi proteste.

Živalski vrt Aalborg na Danskem bil deležen kritik zaradi zbiranja donacij hrane za domače hišne ljubljenčke za hranjenje svojih mesojedih živali, kar je sprožilo še eno javno ogorčenje glede ravnanja z živalmi v ujetništvu.

Zebra v živalskem vrtiu v Leipzigu
Zebra v živalskem vrtiu v Leipzigu FOTO: AP

Tudi živalski vrt v Leipzigu se je že leta 2023 soočil z negativnimi odzivi, ko je bilo razkrito, da je bila zdrava zebra zaklana in je postala hrana za leve, potem ko zanjo niso našli nastanitve v drugem živalskem vrtu. Vodstvo lepiziškega živalskega vrta je to kontroverzno prakso branilo kot uveljavljen postopek za ravnanje z živalmi.

tiger Leipzig živalski vrt evtanazija mladički
Dubrovnik se je prebudil na peklenskih 34 stopinjah Celzija

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Make Europe Great Again
11. 08. 2025 12.40
vsak dan umre na tisoče ljdui ter živali in tole je novica? hahaha
ODGOVORI
0 0
Deathstar
11. 08. 2025 12.38
+1
Če lahko mačjega mladiča spraviš na flaško s kravjim mlekom gor.....zakaj ne morejo tigra?
ODGOVORI
1 0
duhccc
11. 08. 2025 12.36
+4
bolano ... ta k je to dolocil nebi smel delati v zivalskem vrtu...
ODGOVORI
4 0
Jaz17
11. 08. 2025 12.35
+3
Ukinit živalske vrtove in to takoj...samo mučenje nedolžnih živali! Človek je najbolj degenerirano bitje v vesolju!
ODGOVORI
3 0
