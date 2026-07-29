Uspeh za Zelenskega: Trump dovoli proizvodnjo raket Patriot

"Danes smo imeli zelo dober sestanek s predsednikom Trumpom. Strinjal se je, da nam bo podelil licence," je v pogovoru za Fox News povedal Zelenski, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška stran se na navedbe še ni odzvala. Trump, ki je v torek v Beli hiši gostil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je to potekalo zelo dobro in da so govorili o "mnogih stvareh".

Do srečanja je prišlo v času okrepljenih spopadov med Rusijo in Ukrajino. Strani v zadnjih tednih stopnjujeta napade z droni in raketami dolgega dosega, medtem ko ameriška prizadevanja za končanje vojne niso prinesla brez vidnejšega napredka.

Trumpov odnos do Ukrajine je bil ob začetku njegovega mandata precej oster. Med drugim je Trump ustavil neposredne dobave ameriškega orožja Ukrajini in jih nadomestil z modelom, po katerem evropske države kupujejo ameriško orožje za potrebe ukrajinskih sil.