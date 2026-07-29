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Uspeh za Zelenskega: Trump dovoli proizvodnjo raket Patriot

Washington, 29. 07. 2026 08.41 pred 1 uro 2 min branja 99

Avtor:
STA
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primanjkovalo.

"Danes smo imeli zelo dober sestanek s predsednikom Trumpom. Strinjal se je, da nam bo podelil licence," je v pogovoru za Fox News povedal Zelenski, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump
FOTO: AP

Ameriška stran se na navedbe še ni odzvala. Trump, ki je v torek v Beli hiši gostil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je to potekalo zelo dobro in da so govorili o "mnogih stvareh".

Do srečanja je prišlo v času okrepljenih spopadov med Rusijo in Ukrajino. Strani v zadnjih tednih stopnjujeta napade z droni in raketami dolgega dosega, medtem ko ameriška prizadevanja za končanje vojne niso prinesla brez vidnejšega napredka.

Trumpov odnos do Ukrajine je bil ob začetku njegovega mandata precej oster. Med drugim je Trump ustavil neposredne dobave ameriškega orožja Ukrajini in jih nadomestil z modelom, po katerem evropske države kupujejo ameriško orožje za potrebe ukrajinskih sil.

Preberi še Trump: 'Naj odloči zgodovina'. Zelenski ostal brez raket tomahawk

Od odmevnega srečanja predsednikov v Beli hiši februarja lani, ko je Trump Zelenskemu očital nehvaležnost za ameriško pomoč in ga obtožil, da tvega tretjo svetovno vojno, so se njuni odnosi občutno izboljšali. Ob njunem zadnjem srečanju v Turčiji ga je medtem pohvalil za izjemno opravljeno delo in napovedal dodelitev pravic za izdelavo raket patriot.

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  • 2
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KOMENTARJI99

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Samo navijač
29. 07. 2026 10.14
Same lazi ,kaj bodi Rusi, napadli koga zakaj. Samo rdeci crto bodo zarisali, ket se jim je NATO infiltriral preko usraine na njihov prag. Zašcitili bodo svojo bogato ozemlje pred zahodnimi osvajevalci. Lepo so to demonstrirali na Krimu in so preprecili zahodni eliti da si tam zgradi gnezdo. Donbas je pred kolapsom, odpor je vse manjsi. Sledi domino efekt. Nove meje itd.....
Odgovori
+1
1 0
tech
29. 07. 2026 10.07
USA, EU birokrati in Zelenski bodo pokopali EU, da ne bo slučajno ZDA imela še eno konkurenco.
Odgovori
+2
3 1
športnik66
29. 07. 2026 10.07
To ni dobro! Vojno je treba ustavit, doseči mir po diplomatski poti, ne pa da se tolčejo še naprej. Svet bodo pahnili v 3. svetovno vojno. Manjka pameti in diplomacije ta čas v svetu!
Odgovori
+2
3 1
patogen
29. 07. 2026 09.57
Male Batjuše iz Balkana pa v naskok, češ Patriot ni nič. Kaj ima šele Ruja. So pozabili lekcijo od Američanov leta 1999?
Odgovori
-8
0 8
SpamEx
29. 07. 2026 10.01
pozabili niso glede na to da sredi beograda še vedno stoji ruševina kot opomin na USA teroristični napad
Odgovori
+6
6 0
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 10.01
In kva je sploh poanta tvojga pisanja, @patogen/BLKN-nac 🙂
Odgovori
+2
3 1
patogen
29. 07. 2026 10.04
Kako so peli takrat, oj slovenci vi ste res bedhaki, nama kosovo vam pa Albanci.
Odgovori
-5
0 5
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 10.07
dećko, ne vžigaj se, ko je bila vojna, so tebe še dojili
Odgovori
+2
3 1
Lion91
29. 07. 2026 10.13
patogen Albanca pa res imamo in to v vrhu politike.
Odgovori
0 0
SpamEx
29. 07. 2026 10.15
patogen nimaš za burek
Odgovori
0 0
Preprosti
29. 07. 2026 09.54
Jenkiji so glavni krivci na obli za kažin. Vse v imenu kapitala. Ljudje pa so za njih kolateralna škoda. Samo želim si da se bo njihova era hudobije obrnila proti njim🥲
Odgovori
+8
9 1
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.59
Z USA je konec, ubogi ne morejo na 2 fronta, Ukrajina je izgubila, posledično je pa EU in USA v velikih dolgovih in novi finančni krizi
Odgovori
+5
6 1
Preprosti
29. 07. 2026 10.04
Prej ko bo EU postala neodvisna od USA, lažje bo zadihala. A problem je ker je preveč vpetega kapitala. Zažrt je v vseh porah sveta in zaradi tega ja samo ljubo izsiljevanje. 30 let so nas fopal z globalizacijo in v bostvu je bila velika prevara da se je njihov kapital zažru v pore našega sistema
Odgovori
+3
3 0
patogen
29. 07. 2026 10.07
Očitno si želiš jesti skodelico riža na dan. Toliko ti bo Kitajec privoščil...
Odgovori
-2
0 2
Preprosti
29. 07. 2026 10.14
Patogen to kar sem napisal je preveč zate
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
29. 07. 2026 09.53
Končno ena pametna poteza od oražnega. Dvomim sicer, da za to odločitvijo stoji resen premislek, saj s tem Amerika komajda še drži stranke na svoji strani. Če Zelenski ne bi dobil licence, bi Ukrajina pač sama razvila svoje rakete za zračno obrambo, in potem bo Amerika hitro pozabljena kot lanski sneg. Seveda bi to terjalo več časa, ampak rezultat na koncu za Američane ne bi bil preveč dober. Že zdaj so Ukrajinci s proizvodnjo dronov (da ne omenjam proizvodnje robotskih kopenskih sistemov) prehiteli vse "vojaške velesile" in Američani pospešeno izgubljajo "orožarske stranke", zlasti na Bližnjem vzhodu, kjer jih napada Iran, hkrati pa od Amerike nimajo nekih velikih koristi.
Odgovori
-9
2 11
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.56
🤣🤣🤣 kakšno proizvodnjo dronov, Iskanderji in Oreščki brišejo tovarne iz Ukrajine... Kako lepo je ko pišeš nebuloze zjokica 😂 EU in USA zgubljajo vojno, strošek je prevelik sploh za EU...
Odgovori
+5
7 2
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 09.56
Sej kva pa druzga prćakvt od tebe kot pa spet en blesav komentar 😉
Odgovori
+4
5 1
abmam
29. 07. 2026 10.00
Poraz Ukrajini!
Odgovori
+5
5 0
patogen
29. 07. 2026 10.02
Tanja ne ve, kako bi stkala svoje sovraštvo do kapitalističnih Američanov in podporo Zelencu, v skladu s konvencijo OZN iz leta 1947. V neko smiselno zgodbico, ki bi pila vodo. Ukrajinska proizvodna tehnologija je vsa ruskega tipa.
Odgovori
-3
0 3
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 10.03
@abmama, raje jo povabi v mesto na kofe, pa bo takoj dobre volje, a ne @zmaga ukrajini 😉
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
29. 07. 2026 10.04
Razen blesavega blebetanja o orešnikih in iskanderjih, umobolni russofilići niso zmožni ničesar smiselnega (pa čeprav iskanderji in orešniki REDNO letijo v Ukrajino!). In kot navadno, v vojni sta po njihovem kajpak EU in USA (kako tipično za russofilske ravnozemljaše🤣), ne pa mosskovija, ki je napadla sosednjo Ukrajino. Bravo,.... tak miselni proces ni mogoče zaslediti niti v Hrastovcu.🤣🤣🤣
Odgovori
-5
0 5
Zmaga Ukrajini
29. 07. 2026 10.06
patogenić,... tvoja podstreha je "ruskega" tipa, zato tudi imaš tolikšne probleme!
Odgovori
-3
0 3
patogen
29. 07. 2026 10.08
Tanja, 500 let so jih šponali z miti o Rusih. V resnici pa je bil ruski zaveznik na Balkanu Bolgarija. In ne oni.
Odgovori
-3
0 3
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 10.11
vas jodlarji še danes, @patogen/eu🧎‍♂️
Odgovori
+1
1 0
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 09.50
Partner vpraša @zmaga ukrajini par tednov pred njenim rojstnim dnem: Draga, kaj bi si želela za darilo? @zmaga ukrajini se sladko nasmehne in reče: Oh, nekaj, kar gre od 0 do 100 v manj kot treh sekundah ... In naj bo v svetlo modri barvi! Partner ji želi ugoditi, zato gre takoj v akcijo. Na dan rojstnega dne jo zjutraj pred vrati čaka darilo z veliko pentljo. @zmaga ukrajini navdušeno priteče ven, odpre škatlo, notri pa ... čisto nova modra osebna tehtnica. Partner še danes spi na kavču. 😁
Odgovori
+7
8 1
patogen
29. 07. 2026 10.03
Bajo Brale, hi, hi, hi, hi...
Odgovori
+0
1 1
nominator13
29. 07. 2026 10.13
@zmaga ukrajini je drugače moški samo ne more bit moški
Odgovori
-1
0 1
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.43
Prišli so prosit denar in orožje na pogrebu Lindsya Grehma 🤣
Odgovori
+6
8 2
SpamEx
29. 07. 2026 09.42
2 leti smo poslušali kako bodo letala F16 spremenila vase skupaj
Odgovori
+7
8 1
abmam
29. 07. 2026 10.01
Da ne govorimo o tankih, he, he!
Odgovori
+2
2 0
aple2014
29. 07. 2026 09.41
Zdaj pa kar naenkrat dovolj denarja za izdelavo raket. Nimajo pa sredstev, da bi se branili!
Odgovori
+7
11 4
Shisui
29. 07. 2026 09.42
Keš imajo, orožja ne. Saj ni tako zakomplicirano.
Odgovori
+0
5 5
Razsuti Tovor
29. 07. 2026 09.44
Denar je od rodovitne zemlje in rudnikov, ki so jih prodali Američanom.
Odgovori
+1
5 4
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.44
Nimajo vojakov, delovna sila jim manjka...
Odgovori
+0
2 2
Lion91
29. 07. 2026 09.45
Potem jim keša ne rabimo več pošiljat?
Odgovori
+3
6 3
Shisui
29. 07. 2026 09.40
Putin sej bo, prva štiri leta vsake trodnevne vojne so najtežja hahah
Odgovori
-7
4 11
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.44
Sploh ko ima nasprotnik 2.000.000 žrtev... Hahah
Odgovori
+2
5 3
SpamEx
29. 07. 2026 09.39
In kaj jim bo to pomagalo dolgoročno? pomaga jim lahko edino licenca za nuke
Odgovori
-2
2 4
bububu123
29. 07. 2026 09.38
Z našim denarjem??
Odgovori
+7
11 4
Mambo
29. 07. 2026 09.35
Ne vem, kako bo to Putinu všeč?
Odgovori
-2
5 7
kr en33
29. 07. 2026 09.37
bo ze primerno odgovoril, kar si nekateri (morda zavestno) zatiskajo oci, da temu pac nebo tako..
Odgovori
+2
6 4
Zmaga Ukrajini
29. 07. 2026 09.44
Groza, joj, kakšna groza. Le kaj bo zdaj mali nacistični pajac naredil? Cel svet se ga mora bat! Gotovo bo spet kakšen stanovanjski blok napadel. Tako kot to pač počne že več kot četrto leto v sicer tridnevni specijalni vojni operaciji. 😉
Odgovori
-6
2 8
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.47
Vlado bo zadovoljen, že zdaj ima 400.000 novih bojakov pripravljenih za bojišče, medtem pa EU hrani 20.000.000 ukrajkncev prebeglih iz Ukrajine.
Odgovori
+2
4 2
abmam
29. 07. 2026 10.04
Pajaca sta ti Zelenski in Boris Johnson, krivca za milijon ubitih mladeničev!
Odgovori
+2
2 0
Justice4all
29. 07. 2026 09.34
Hahah,koliko dolgo bo tovarna stala brez orešnika...
Odgovori
+7
9 2
Shisui
29. 07. 2026 09.43
A ni orešnik nazadnje celo mesto falil in zadel predmestje?
Odgovori
+0
3 3
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.48
Iskanderji M meljejo naprej...
Odgovori
+2
3 1
Hahahhaha
29. 07. 2026 09.34
Vojna propaganda se nadaljuje UBIJANJE JE ZA TE CIONISTIČNE DE BILE USPEH..
Odgovori
+11
13 2
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.48
👋👋👋
Odgovori
+2
3 1
300 let do specialista
29. 07. 2026 09.33
U se Vladimir trese ob tej novici, plačala bo pa brezzoba "odločna EU"? Odločna preko zasužnjene raje.
Odgovori
+9
11 2
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.48
🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
sabro4
29. 07. 2026 09.31
Raytheon, ki jih izdeluje desetletje ali več ima sposobnost izdelati 50-60 takih prestreznikov na mesec, sedaj pa , pod kod vse potrebno za izdelavo tako kompleksnega izstrelka Ukrajini, to so take cvetke, da peče glava, to še vrtčevski otroci ne verjamejo, ja mogoče v zelo dalnji prihodnjosti čez nekih 40-50 let če bodo še obstajali
Odgovori
+5
7 2
Brus1234
29. 07. 2026 09.31
Še bo zanimivo.
Odgovori
-1
3 4
dzonimakaroni
29. 07. 2026 09.29
in kaj zdaj. Patrioti niso paštete da jih kako kar štancaš. Še američani, ki imajo postavljene tovarne in utečeno proizvodnjo bodo rabili nekaj let da proizvedejo nekaj sto kosov, ki so jih porabili v Iranski avanturi. Potem pa še dejstvo da Rusi verjetno ne bodo kar gledali tovarne. Novica za rajo...
Odgovori
+10
11 1
patogen
29. 07. 2026 09.31
Če so dali licenco za patriote, potem imajo Američani zagtovo kaj boljšega. Putin se pa boji Patriota kot hudic križa.
Odgovori
-13
1 14
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 09.39
internet je poln vsega, ampak tako blesavega komentarja pa še ne, @patogen 😁
Odgovori
+4
5 1
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.50
Patogen sam sebe prepričuje 🤣🤣🤣 kakšne nebuloze 😂
Odgovori
+6
6 0
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 09.50
😁👍🤝
Odgovori
+3
3 0
patogen
29. 07. 2026 09.55
Male batjuške iz Balkana obvladujejo sceno tule. So pozabilii, kakšno lekcijo so dobili od Američanov leta 1999?
Odgovori
-2
0 2
Anonymus3579
29. 07. 2026 09.57
Baja 👍
Odgovori
0 0
Glavni_Baja 1
29. 07. 2026 09.59
@patogen/šefe, baje te lastni delavci že par mesecev šolajo 😁
Odgovori
0 0
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