Uspela pobegniti iz 'ognjene kletke', a njene sestre še niso uspeli najti

Število žrtev po požaru, ki je sredi noči izbruhnil v priljubljenem nočnem klubu v Kočanih, je naraslo. Po zadnjih informacijah je umrlo najmanj 59 oseb, več kot 150 je ranjenih. Doslej so pristojni uspeli identificirati 39 oseb, žrtve so stare med 14 in 26 let, poročajo makedonski mediji.