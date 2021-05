Uspešen zaključek iskanja pogrešanega tigra

Precej nevsakdanji primer so obravnavali policisti v teksaškem Houstonu. Kar teden dni so iskali pogrešanega tigra in ga nazadnje tudi našli.

Zgodba, ki se je srečno razpletla v soboto, se je začela odvijati šest dni prej, ko je domačin žival zagledal na svojem dvorišču. Fotografije je objavil na družbenem omrežju in takoj so pritegnile ne le pozornost okoliških prebivalcev, ampak tudi policije. A ko so možje v modrem prispeli na kraj dogajanja, se je tam znašel tudi tigrov domnevni lastnik Victor Hugo Cuevas. Žival je spravil v svojega terenca in odbrzel, policija pa je že kmalu izgubila sled za vozilom, poročajo tuji mediji.

Cuevasa, ki je obtožen umora in zato pogojno na prostosti, so zaradi bega pred policijo nekaj dni pozneje prijeli. Njegov odvetnik sicer trdi, da ni lastnik Indie, da pa zanjo pogosto skrbi. A prav Cuevasova žena je bila tista, ki je v soboto zvečer tigrico predala policiji in poskrbela, da so si prebivalci Houstona oddahnili.

"Takšne živali nikakor ne bi smeli imeti doma. Samo devet mesecev ima, pa že tehta 80 kilogramov. Odrasla bo dosegla težo 270 kilogramov," je opozoril poveljnik houstonske policijeRon Borzain dodal, da je to divja žival, ki lahko "povzroči veliko škode". Vseeno jo je brez strahu božal.