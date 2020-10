Uspešno okrevanje kitajskega gospodarstva

V prvih treh mesecih letošnjega leta, ko so se zaprli tovarne in proizvodni obrati po vsej državi, se je kitajsko gospodarstvo zmanjšalo za 6,8 odstotka. To je bilo prvo krčenje kitajskega gospodarstva, odkar so leta 1992 začeli beležiti četrtletne podatke. Najnovejši podatki pa kažejo, da kitajsko gospodarstvo uspešno okreva po pandemiji covida-19.

Drugo največje svetovno gospodarstvo je med julijem in septembrom zabeležilo 4,9-odstotno rast v primerjavi z enakim četrtletjem lani. Vendar je ta številka nižja od 5,2 odstotka, ki so jo pričakovali ekonomisti. Kitajska je, na podlagi najnovejših podatkov o bruto domačem proizvodu (BDP), zdaj vodilna država pri globalnem okrevanju. Skoraj 5-odstotna rast je sicer daleč od padca kitajskega gospodarstva v začetku leta 2020, ko se je prvič pojavila pandemija. V prvih treh mesecih letošnjega leta, ko so se zaprli tovarne in proizvodni obrati po vsej državi, se je kitajsko gospodarstvo zmanjšalo za 6,8 odstotka. To je bilo prvo krčenje kitajskega gospodarstva, odkar so leta 1992 začeli beležiti četrtletne podatke. Ključni podatki o gospodarski rasti, objavljeni v ponedeljek, kažejo, da se okrevanje Kitajske pospešuje, čeprav strokovnjaki pogosto dvomijo o natančnosti njenih gospodarskih podatkov. Četrtletne številke primerjajo z istim četrtletjem leta 2019. "Mislim, da glavna številka ni slaba," je povedala Iris Pang, glavna kitajska ekonomistka za ING v Hongkongu."Ustvarjanje delovnih mest na Kitajskem je precej stabilno, kar ustvarja večjo porabo."Tudi številke industrijske proizvodnje za september kažejo na močno okrevanje, saj je izvoz v primerjavi s septembrom lani zrasel za 9,9 odstotka, uvoz pa za 13,2 odstotka. V zadnjih dveh desetletjih je bila na Kitajskem povprečna stopnja gospodarske rasti približno 9 odstotkov, čeprav se je tempo počasi umirjal. Medtem ko je pandemija covida-19 ovirala letošnje cilje rasti, je Kitajska vpletena tudi v trgovinsko vojno z ZDA, ki se je v zadnjih mesecih še stopnjevala. Denarne injekcije Kitajska vlada je letos izvedla vrsto ukrepov za oživitev gospodarstva, prizadetega zaradi koronavirusa, in v podporo zaposlovanju. Medtem ko je centralna banka okrepila politično podporo v začetku letošnjega leta, ko so obsežne omejitve potovanj zadušile gospodarsko aktivnost, se je v zadnjem času odločila za nadaljnje popuščanje. Premier Li Kečiang je v začetku tega meseca opozoril, da si mora Kitajska prizadevati za dosego svojih celoletnih gospodarskih ciljev. V drugem četrtletju letošnjega leta je gospodarska rast na Kitajskem dosegla 3,2 odstotka. "Kitajsko gospodarstvo ostaja na poti okrevanja, ki ga spodbuja okrevanje izvoza," je dejal Joshikijo Šimamine, glavni ekonomist na Dai-Ichi Life Research inštitutu v Tokiu. "Vendar ne moremo trditi, da se je popolnoma rešilo težav, ki jih povzroča koronavirus."