Uspešno rešili dva rudarja, ki sta v porušenem rudniku obtičala devet dni

Rudarja sta obtičala v južnokorejskem rudniku cinka, ki se je konec oktobra zrušil v mestu Bonghwa na vzhodu države, uspešno pa so ju rešili v noči iz četrtka na petek. Reševalci so zvrtali luknjo na vrhu rudnika in vanjo namestili kamero, s katero so nato locirali ujeta rudarja, poroča BBC.

Iz rudnika sta rešena rudarja samostojno odkorakala, nato pa so ju prepeljali v bolnišnico. Po mnenju odgovornega zdravnika, naj bi bilo njuno stanje stabilno, napovedal pa je tudi njuno popolno okrevanje.