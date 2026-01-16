Naslovnica
Tujina

USS Abraham Lincoln na poti proti Bližnjemu vzhodu

Teheran, 16. 01. 2026 10.03 pred 57 minutami 2 min branja 21

Avtor:
M.V.
USS Abraham Lincoln

Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjih nekaj dneh omilil svoj ton glede Irana, vendar se zdi, da se ZDA kljub temu pripravljajo. Proti Iranu pluje še ena bojna skupina z letalonosilko na čelu, dodatna letala in sistemi zračne obrambe. Medtem je več ameriških zaveznikov v regiji ZDA pozvalo, naj ne napade perzijske države.

Vlada v Teheranu je pozvala "vplivne osebnosti" v državi, naj "stopijo na pravo stran zgodovine", poroča tiskovna agencija Fars. Po dneh nemirov se zdi, da so demonstracije v Iranu večinoma zadušene. "Vplivne osebnosti morajo zdaj resno, brez oklevanja ali jecljanja stopiti naprej ter s stanjem na 'pravi strani zgodovine' ustrezno odgovoriti na očitno in brezsramno retoriko znanih iranskih sovražnikov," so zapisali in dodali, da "ni prostora za dvom ali molk, ker je na kocki sam Iran".

Dopisnik Sky Newsa v Teheranu John Sparks poroča, da so proteste v Iranu v veliki meri zadušili teheranski "represivni mehanizmi"

Medtem pa ZDA proti Bližnjemu vzhodu premika dodatne vojaške zmogljivosti. Tja pluje letalonosilka USS Abraham Lincoln, Pentagon pa naj bi tja napotil tudi več tisoč vojakov. NBC poroča, da bodo dodatne sile okrepile ameriške zmogljivosti, ki so že v regiji, saj napetosti ostajajo visoke in Donald Trump preučuje svoje možnosti. Trump naj bi po poročanju ameriških medijev vsaj začasno odstopil od načrtov za napad, ker naj bi prejel informacije, da uspeh menjave režima ni zagotovljen. Napad naj bi začasno odsvetoval tudi Benjamin Netanjahu.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Več bližnjevzhodnih zaveznikov je pozvalo Belo hišo, naj ne sproži napadov na Iran. Tiskovna agencija AP, ki se sklicuje na arabskega diplomata, seznanjenega z zadevo, poroča, da so visoki uradniki iz Egipta, Omana, Savdske Arabije in Katarja v zadnjih 48 urah izrazili zaskrbljenost. Po poročanjih so opozorili, da bi lahko kakršna koli ameriška vojaška intervencija pretresla svetovno gospodarstvo in ogrozila že tako nestabilno regijo. Hkrati pa naj bi Teheranu tudi sporočili, naj se vzdrži nasilja. Opozorili so tudi, da bi lahko kakršen koli iranski odziv na morebitne ameriške poteze imel znatne posledice.

Donald Trump je sicer v nekaj dneh od zagotovil iranskim državljanom, da je "pomoč na poti", in pozivanja k prevzemu nadzora nad državnimi institucijami, prešel na trditev, da so mu "zelo pomembni viri na drugi strani" povedali, da je Iran prenehal ubijati protestnike in da ne bo nadaljeval z usmrtitvami.

Medtem pa "internetni mrk" traja že več kot 180 ur, kar je oblastem omogočilo lažje nadzorovanje narativa o protestih. Klice iz države so medtem vzpostavili. 

iran protesti trump

bibaleze
