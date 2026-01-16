USS Abraham Lincoln na poti proti Bližnjemu vzhodu

Vlada v Teheranu je pozvala "vplivne osebnosti" v državi, naj "stopijo na pravo stran zgodovine", poroča tiskovna agencija Fars. Po dneh nemirov se zdi, da so demonstracije v Iranu večinoma zadušene. "Vplivne osebnosti morajo zdaj resno, brez oklevanja ali jecljanja stopiti naprej ter s stanjem na 'pravi strani zgodovine' ustrezno odgovoriti na očitno in brezsramno retoriko znanih iranskih sovražnikov," so zapisali in dodali, da "ni prostora za dvom ali molk, ker je na kocki sam Iran".

Dopisnik Sky Newsa v Teheranu John Sparks poroča, da so proteste v Iranu v veliki meri zadušili teheranski "represivni mehanizmi".

Medtem pa ZDA proti Bližnjemu vzhodu premika dodatne vojaške zmogljivosti. Tja pluje letalonosilka USS Abraham Lincoln, Pentagon pa naj bi tja napotil tudi več tisoč vojakov. NBC poroča, da bodo dodatne sile okrepile ameriške zmogljivosti, ki so že v regiji, saj napetosti ostajajo visoke in Donald Trump preučuje svoje možnosti. Trump naj bi po poročanju ameriških medijev vsaj začasno odstopil od načrtov za napad, ker naj bi prejel informacije, da uspeh menjave režima ni zagotovljen. Napad naj bi začasno odsvetoval tudi Benjamin Netanjahu.