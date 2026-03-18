Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

Letalonosilka, ki je na misijah že skoraj devet mesecev in je trenutno nameščena v Rdečem morju, kjer podpira in izvaja operacije v vojni proti Iranu, bo po poročanju Reutersa odplula proti Kreti, kjer jo čakajo popravila. Po navedbah uradnikov ni jasno, kako dolgo bo ladja, vredna 13 milijard dolarjev, ostala na Kreti.

Eden od uradnikov je povedal, da smo morali oskrbeti skoraj 200 mornarjev zaradi poškodb, povezanih z dimom, ko je izbruhnil požar v glavni pralnici ladje. Gasili naj bi ga 30 ur, uničenih pa je bilo več prostorov na ladji. Pentagon se na prošnjo za komentar ni takoj odzval.

Nekateri viri celo sumijo sabotažo, za katero naj bi stala posadka. Iran je sicer trdil, da je napadel letalonosilko in jo poškodoval, vendar je ameriški CENTCOM navedbe zavrnil.

The New York Times je poročal, da sta bila dva mornarja oskrbljena zaradi "poškodb, ki niso smrtno nevarne", pri čemer se je skliceval na centralno poveljstvo ameriške vojske. Po prvotnem izbruhu požara je ameriška vojska sporočila, da ladijski pogonski sistem ni bil poškodovan in da je letalonosilka v celoti operativna.