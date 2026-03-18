Tujina

Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

18. 03. 2026 10.43 pred 19 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.V.
Ameriška letalonosilka Gerald Ford na Kreti

Na krovu letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki se trenutno nahaja v Rdečem morju, je pred dnevi izbruhnil požar. Gasili so ga 30 ur. Skoraj 200 mornarjev je potrebovalo zdravniško pomoč. Uničenih je okrog 100 postelj. Letalonosilka je sicer že od lanskega poletja na neprekinjenih misijah, morala posadke pa naj bi bila po poročanju medijev izredno slaba. Največja letalonosilka na svetu bo odplula proti Kreti, kjer jo v bazi čakajo popravila, poročajo mediji.

Letalonosilka, ki je na misijah že skoraj devet mesecev in je trenutno nameščena v Rdečem morju, kjer podpira in izvaja operacije v vojni proti Iranu, bo po poročanju Reutersa odplula proti Kreti, kjer jo čakajo popravila. Po navedbah uradnikov ni jasno, kako dolgo bo ladja, vredna 13 milijard dolarjev, ostala na Kreti.

Eden od uradnikov je povedal, da smo morali oskrbeti skoraj 200 mornarjev zaradi poškodb, povezanih z dimom, ko je izbruhnil požar v glavni pralnici ladje. Gasili naj bi ga 30 ur, uničenih pa je bilo več prostorov na ladji. Pentagon se na prošnjo za komentar ni takoj odzval.

Nekateri viri celo sumijo sabotažo, za katero naj bi stala posadka. Iran je sicer trdil, da je napadel letalonosilko in jo poškodoval, vendar je ameriški CENTCOM navedbe zavrnil.

The New York Times je poročal, da sta bila dva mornarja oskrbljena zaradi "poškodb, ki niso smrtno nevarne", pri čemer se je skliceval na centralno poveljstvo ameriške vojske. Po prvotnem izbruhu požara je ameriška vojska sporočila, da ladijski pogonski sistem ni bil poškodovan in da je letalonosilka v celoti operativna.

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford
FOTO: AP

Letalonosilka, na kateri službuje več kot 4000 mornarjev, je v zadnjem času imela številne težave s straniščnim sistemom, zaradi dolge odsotnosti pa naj bi bila posadka zelo nejevoljna.

Težava s stranišči ni nova – poročilo ameriške vlade iz leta 2020 je navedlo, da je bil ladijski straniščni sistem podvržen "nepričakovanim in pogostim zamašitvam" ter da je za njegovo čiščenje potrebno redno izpiranje s kislino, kar stane 400.000 dolarjev (347.000 evrov). "Incidente z zamašitvami nemudoma obravnava usposobljeno osebje za nadzor škode in inženiring, z minimalnim izpadom," so prejšnji mesec sporočili iz mornarice.

Senator Mark Warner, podpredsednik senatnega obveščevalnega odbora, je v torek ostro kritiziral podaljšano napotitev ladje. "Ford in njegova posadka sta bila po skoraj letu dni na morju potisnjena na rob in plačujeta ceno za nepremišljene vojaške odločitve predsednika Donalda Trumpa," je dejal v izjavi.

Umik letalonosilke bi lahko pustil znatno vrzel v ameriških silah v regiji, ki pa naj bi jo zapolnil prihod druge letalonosilke - USS George HW Bush, ki se po poročanju NYT pripravlja na napotitev na Bližnji vzhod.

Ford 'nosi' več kot 75 vojaških letal, vključno z letali F-18 Super Hornet, in upravlja sofisticiran radarski sistem za nadzor zračnega prometa in navigacije.

Pred napotitvijo na Bližnji vzhod je letalonosilka sodelovala v ameriških operacijah na Karibih, kjer so ameriške sile izvedle napade na domnevne ladje za tihotapljenje drog, prestregle sankcionirane tankerje in ugrabile venezuelskega predsednika Nicolása Madura.

uss gerald ford letalonosilka zda iran

Skandinavci zaradi podražitve goriva odpovedujejo lete

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
18. 03. 2026 11.03
Požar na letalonosilki , zamašena stranišča , odloženi pogrebi umrlih ...... nizka morala , mislim da bo Trump prepovedal kajenje travce na ladji ....... , sicer pa nima kdo čistiti stranišč , migranti so v Teksasu v taborišču , ICE pa nočejo čistiti .
Odgovori
+1
1 0
tom74
18. 03. 2026 10.59
seronje nimas kej
Odgovori
0 0
sabro4
18. 03. 2026 10.59
vse bodo krivili, samo da ne priznajo da so dobili po kepi, epic histeric misija
Odgovori
+4
4 0
royayers
18. 03. 2026 10.58
lepe ladje lepo gorijo. ameri bodo doživeli Vietnam 2, pa katerem se še naslednji 100 let ne bod pobrali
Odgovori
+6
7 1
Blue Dream
18. 03. 2026 11.01
joj upam da doživimo to
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
18. 03. 2026 11.02
iz tvojih ust v božja ušesa
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
18. 03. 2026 10.54
lažejo. Izgleda so res pokasirali od Irana
Odgovori
+2
3 1
Blue Dream
18. 03. 2026 10.53
pa še svoj drek nej sabo domov odpeljejo
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
To počnemo vsak dan in ne opazimo, kako škoduje družinskim odnosom
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Kdo je vroča, 35 let mlajša rjavolaska, ki je očarala Seana Penna?
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
