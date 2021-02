Ustanovitelj aplikacije za zmenke aretiran zaradi 'promocije prostitucije'

Po opozorilih javnosti so dostop do aplikacije onemogočili. Policija sicer osumljenca ni imenovala, vendar mediji in podatki na spletni strani Sugarbook kažejo, da je ustanovitelj 34-letni Darren Chan. Aretiran je bil v Kuala Lumpurju, nato pa naj bi ga izpustili, a je bil po poročanju Straits Timesa ustanovitelj ponovno aretiran.

Po aretaciji sicer ni želel podati izjave, vendar je v torek na Twitterju zapisal: "Čeprav ne gre za nobeno obliko golote, za vsebine za odrasle ali prostitucijo, smo bitko izgubili." "Verjamemo, da naša malezijska vlada ve, kaj je najboljše za ljudi,"je še dodal.