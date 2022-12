Ustanovitelj bankrotirane platforme FTX pristal na izročitev v ZDA

Bankmana-Frieda so na Bahamih aretirali prejšnji teden in od takrat se je upiral izročitvi v New York, kjer so ga obtožili goljufij in pranja denarja. Na sodišče v Nassau, glavno mesto Bahamov, so ga pripeljal iz zapora s črnim policijskim kombijem pod strogim nadzorom. Obtožnica, ki je bila proti njemu vložena prejšnji teden New Yorku, navaja, da je organiziral "eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini". Sam zanika, da bi storil kaznivo dejanje.

Sodnik je dvakrat prekinil postopek, da se je Bankman-Fried lahko posvetoval s svojimi odvetniki, poklical je tudi odvetnike v Ameriki. Reuters navaja, da se Bankman-Fried sprva ni strinjal s tem, da ga pošljejo v ZDA, vendar sta dva njegova odvetnika naknadno lokalnim medijem povedala, da bo privolil v prostovoljno izročitev. Njegova odvetnica je potrdila, da bo Bankman-Fried še ta teden na sodišču uradno potrdil svojo odločitev.