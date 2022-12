Ustanovitelj FTX ostaja za zapahi, obtožen osmih kaznivih dejanj

Bahamska sodnica JoyAnn Ferguson-Pratt je v torek zavrnila prošnjo Sama Bankmana-Frieda, ki se je želel braniti s prostosti. Plačilo varščine ne pride v poštev, saj obstaja "velika nevarnost bega", je dejala. Ustanovitelj propadle menjalnice kriptovalut FTX je nakazal, da se bo boril proti izročitvi ZDA.

Bahamska policija je Bankmana-Frieda aretirala v ponedeljek na podlagi zahteve ameriških oblasti. Te so aretiranega obtožile "orkestriranja ene največjih goljufij v zgodovini ZDA". Kot je dejal predsednik ameriške komisije za trg vrednostnih papirjev in borzo Gary Gensler, je nekdanji direktor FTX zgradil "hišo iz kart na podlagi prevare." Bankman-Fried se bo moral soočiti z osmimi obtožnicami, ki ga bremenijo goljufije, pranja denarja in zarote. Prav tako ga čakajo številne civilne tožbe zaradi zavajanja vlagateljev.

Propadlo podjetje, ki je novembra vložilo zahtevo za stečaj, svojim 50 največjim upnikom dolguje skoraj 3,1 milijarde dolarjev (2,9 milijarde evrov). Bankamn-Fried je bil med najbogatejšimi Zemljani, s premoženjem, ocenjenim na 26,5 milijarde dolarjev (okoli 25 milijard evrov). Vse skupaj je nato propadlo. Ko so vlagatelji zaznali, da je nekaj narobe, so zahtevali naložbe nazaj, denarja ni bilo, sledil pa je propad.

Kot je še v torek navedel zvezni tožilec v južnem okrožju New Yorka, je Bankman-Fried z nezakonito pridobljenimi sredstvi financiral kampanje demokratov in republikancev in s tem skušal kupiti politično naklonjenost v Washingtonu.