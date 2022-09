Ustanovitelj Patagonie podarja podjetje okoljskemu skladu

Yvon Chouinard , ustanovitelj podjetja Patagonia in milijarder, je ob objavi odločitve dejal: "Nikoli nisem želel biti poslovnež. Začel sem kot obrtnik in izdeloval plezalno opremo za svoje prijatelje in zase, nato pa sem začel z oblačili. Ko smo začeli opažati razsežnosti globalnega segrevanja in ekološkega uničenja ter našega lastnega prispevka k temu, se je Patagonia zavezala, da bo z našim podjetjem spremenila način poslovanja. Če bi lahko naredili pravo stvar, hkrati pa zaslužili dovolj za plačilo računov, bi lahko vplivali na stranke in druga podjetja ter morda na tej poti spremenili sistem." Prej je Patagonia vsako leto namenila en odstotek prodaje, leta 2018 pa je spremenilo poslovanje podjetja z navedbo: "Poslujemo, da rešimo naš domači planet." Zdaj pa je Chouinard dejal, da to ni dovolj. Delnice družbe z glasovalno pravico bodo šle v skrbniški sklad Patagonia Purpose Trust, ki bo "ščitil vrednote podjetja" . Delnice brez glasovalne pravice bodo namenjene Holdfast Collective, neprofitni organizaciji, ki bo vsako leto porabila dobiček podjetja za okoljske ukrepe.

Ko so se odločali, kaj storiti s podjetjem, je Chouinard dejal, da prodaja podjetja in donacija dobička ali izstop na borzo ne bosta zagotovila, da bo Patagonia nadaljevala svojo aktivistično vlogo. V zadnjih letih je podjetje postalo bolj odločno glede podnebnih vprašanj. Leta 2018 je Patagonia izjavila, da bo ves denar, ki ga je prejela zaradi znižanja davkov, zakonodaje sprejete pod Trumpovo administracijo, podarila za okoljske namene. Leto prej, leta 2017, se je celo pridružila tožbi, da bi zvezni vladi preprečili krčenje nacionalnih spomenikov Bears Ears in Grand Staircase-Escalante v Utahu.

Chouinardu je bilo vedno neprijetno zaradi velikega osebnega bogastva, ki ga je prineslo njegovo uspešno podjetje. Za New York Times je povedal: "V reviji Forbes so me uvrščali med milijarderje, kar me je res, res razjezilo. Nimam milijarde dolarjev na banki. Ne vozim lexusov." Ko se je odločal, kako naprej, družbe nista hotela prevzeti niti njegova otroka. Zdaj bo ves denar podjetja usmerjen neposredno v boj proti okoljski krizi in za obrambo narave. "Minilo je skoraj 50 let, odkar smo začeli s poskusom odgovornega poslovanja in šele začenjamo," je zapisal Chouinard. "Kljub neizmernosti Zemljini viri niso neskončni in jasno je, da smo presegli meje. Vendar so tudi odporni. Naš planet lahko rešimo, če se temu zavežemo," je še dodal.