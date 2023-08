Ustanovitelj propadle kriptoborze FTX spet v zaporu

Hišni pripor je bil določen na domu njegovih staršev v Palu Altu v Kaliforniji. Bankman - Fried se je na odločitev o preklicu varščine pritožil, a če ne bo uspešen, bo ostal v zaporu do sojenja, ki se začne oktobra letos.

Tožilstvo je v zahtevi za preklic varščine navedlo, da je obtoženec poslal več kot 100 elektronskih sporočil medijem in opravil več kot 1000 pogovorov z novinarji in med drugim posredoval tudi informacije iz zasebnega dnevnika svoje nekdanje zaročenke Caroline Ellison. Ta je decembra lani kot soobtoženka priznala krivdo in se dogovorila s tožilstvom za sodelovanje v zameno za nižjo kazen. Ellison je nekdanja direktorica družbe Alameda.

Tožilstvo trdi, da je to poskus ustrahovanja priče. Sodnik Kaplan, ki med drugim vodi tudi sodni proces v zasebni tožbi kolumnistke E. Jean Carroll proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, se je s tem strinjal. "Obstajajo razlogi za sklep, da je obtoženec najmanj dvakrat skušal vplivati na priče," je odločil sodnik, poroča poslovna televizija CNBC.

Denar vlagateljev porabljal za nakup nepremičnin

Bankman-Frieda so lani aretirali na Bahamih na podlagi ameriške tiralice, in sicer po obtožnici, da je prevaral vlagatelje in izropal pologe svojih strank na kriptoborzi FTX.

Bankman-Fried je obtožen, da je z denarjem, nezakonito odvzetim strankam FTX, omogočil trgovanje v družbi Alameda. Denar naj bi zapravljal za nepremičnine in ameriške politike.