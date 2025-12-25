Naslovnica
Tujina

Ustanovitelj Telegrama Macronu: Ustvarili ste 'digitalni gulag'

Pariz, 25. 12. 2025 12.21 pred 38 minutami 1 min branja 18

Avtor:
D. S.
Pavel Durov

Ustanovitelj aplikacije za sporočanje Telegram Pavel Durov je francoskega predsednika Emmanuela Macrona obtožil, da je Evropsko unijo spremenil v digitalni "gulag", kar se nanaša na sistem prisilnih delovnih taborišč, ki so delovala v Sovjetski zvezi.

Pavel Durov je na platformi družbenega omrežja X navedel, da je Breton, "sankcionirani arhitekt zakona EU o cenzuri, tesen zaveznik in Macronov imenovanec".

"Zaradi izjemno nizkih ocen odobravanja Macron poskuša utišati spletne kritike tako, da celotno EU spreminja v digitalni gulag – s cenzuro (DSA) in množičnim nadzorom (Chat Control)," je dodal po poročanju agencije Anadolu.

Spomnil je tudi, da je Macron dejal, da Evropejci "popolnoma napačno uporabljajo družbena omrežja za informacije" in da bi se morali namesto tega zanašati na novinarje in uveljavljene medije.

Marca je Durov sporočil, da je s sodnim dovoljenjem zapustil Francijo, kjer je bil pod preiskavo, in se vrnil v Dubaj.

Pavel Durov
Pavel Durov
FOTO: AP

Zakon o digitalnih storitvah (DSA) je obsežen zakon EU, ki od velikih tehnoloških platform zahteva, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje nezakonitih in škodljivih vsebin, medtem ko bi načrt Evropske komisije "Chat Control" zahteval množično skeniranje in druge ukrepe za razbijanje šifriranja.

digitani zakon gulag durov telegram breton macron

Na lovu
