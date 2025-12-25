Ustanovitelj Telegrama Macronu: Ustvarili ste 'digitalni gulag'

Pavel Durov je na platformi družbenega omrežja X navedel, da je Breton, "sankcionirani arhitekt zakona EU o cenzuri, tesen zaveznik in Macronov imenovanec".

"Zaradi izjemno nizkih ocen odobravanja Macron poskuša utišati spletne kritike tako, da celotno EU spreminja v digitalni gulag – s cenzuro (DSA) in množičnim nadzorom (Chat Control)," je dodal po poročanju agencije Anadolu.

Spomnil je tudi, da je Macron dejal, da Evropejci "popolnoma napačno uporabljajo družbena omrežja za informacije" in da bi se morali namesto tega zanašati na novinarje in uveljavljene medije.

Marca je Durov sporočil, da je s sodnim dovoljenjem zapustil Francijo, kjer je bil pod preiskavo, in se vrnil v Dubaj.