Tujina

Ustanovitelj Zare po novem še največji nepremičninski mogul

Madrid, 16. 04. 2026 14.28 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Amancio Ortega

Milijarder in ustanovitelj španskega tekstilnega velikana Zare Amancio Ortega je postal še nepremičninski mogotec. Po novem je največji lastnik nepremičnin na svetu, pod palcem jih ima več kot 200.

Svoje bogastvo je iz tekstilne industrije uspešno razširil še v sektor nepremičnin, predvsem v znamenite stavbe, pisarne in poslovne prostore na strateških lokacijah v velikih mestih po svetu.

Vrednost nepremičninskega portfelja 90-letnega mogotca je ocenjena na okoli 25 milijard dolarjev (21,2 milijarde evrov), s čimer je presegel številne tuje vlagatelje v nepremičninskem sektorju. Po oceni Forbesa je vrednost celotnega njegovega premoženja ocenjena na 148 milijard dolarjev (125,45 milijarde evrov) in je s tem pri vrhu najbogatejših Zemljanov.

Znamka Zara je bila ustanovljena leta 1975, danes velja za eno najvplivnejših modnih znamk na svetu.
Znamka Zara je bila ustanovljena leta 1975, danes velja za eno najvplivnejših modnih znamk na svetu.
FOTO: Profimedia

Ortega velja za konzervativnejšega vlagatelja, ki pred tveganimi posli daje prednost nepremičninam, ob tem je vse bolj prisoten še v energetskem in telekomunikacijskem sektorju, navaja Euronews.

Ortega je ustanovitelj podjetja Inditex, ki ima med drugim v lasti blagovne znamke Zara, Pull Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti in Oysho.

Amancio Ortega Zara nepremičnine Inditex bogastvo

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bronco60
16. 04. 2026 16.20
Ko bo zaključil , bo odšel v Zara obleki
proofreader
16. 04. 2026 16.18
Kandidat za Kordiševo zbadanje z bajonetom.
cirenij
16. 04. 2026 16.15
Pa kaj mu pomaga? Koliko bo v kratkem s sabo nesel?
nebel
16. 04. 2026 15.52
Še vedno pa je malček proti Gatesu, ki ima samo v Ameriki po vseh zveznih državah daleč največ zemlje.
