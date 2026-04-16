Ustanovitelj Zare po novem še največji nepremičninski mogul

Svoje bogastvo je iz tekstilne industrije uspešno razširil še v sektor nepremičnin, predvsem v znamenite stavbe, pisarne in poslovne prostore na strateških lokacijah v velikih mestih po svetu.
Vrednost nepremičninskega portfelja 90-letnega mogotca je ocenjena na okoli 25 milijard dolarjev (21,2 milijarde evrov), s čimer je presegel številne tuje vlagatelje v nepremičninskem sektorju. Po oceni Forbesa je vrednost celotnega njegovega premoženja ocenjena na 148 milijard dolarjev (125,45 milijarde evrov) in je s tem pri vrhu najbogatejših Zemljanov.
Ortega velja za konzervativnejšega vlagatelja, ki pred tveganimi posli daje prednost nepremičninam, ob tem je vse bolj prisoten še v energetskem in telekomunikacijskem sektorju, navaja Euronews.
Ortega je ustanovitelj podjetja Inditex, ki ima med drugim v lasti blagovne znamke Zara, Pull Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti in Oysho.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.