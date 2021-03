Ustanovitelj Zooma neznano kam prenesel delnice v vrednosti petih milijard evrov

Zoom kot komunikacijski kanal ni le pomočnik v poslovnem svetu, ampak je v času, ko so socialni stiki omejeni in množice delajo in študirajo od doma, postal nepogrešljiv in nujno potreben vsakodnevni sopotnik. Zaradi tega so pri podjetju, ki je razvilo videokonferenčno platformo za tekoče četrtletje napovedali nadpovprečne prihodke, saj se bodo ljudje še naprej posluževali njihovih storitev. Tak razvoj je pripomogel k temu, da je delež Zooma trenutno vreden štirikrat več kot v istem obdobju lani.

Zoom se je pojavil ob pravem času, ko je svet prizadela pandemija novega koronavirusa in je bila še sorazmerno neznanka na začetku prodora na trg. Ustanovil ga je nekdanji izvršni direktor podjetja Cisco z obljubo, da bo s programsko opremo za video konference olajšal in poenostavil uporabo tovrstnih aplikacij. Študentje, dijaki, strokovnjaki, različni profili so se preko spleta po Zoomu povezovali in s tem povečali vrednost Zooma in njegovega ustanovitelja.