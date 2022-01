Ustanoviteljica 'revolucionarnega' podjetja Theranos obsojena zaradi goljufije

Ustanoviteljico korporacije Theranos, ki je veljala za revolucionarno podjetje na področju zdravstvene tehnologije, Elizabeth Holmes, so porotniki po večmesečnem sojenju spoznali za krivo v štirih obtožbah. Te jo bremenijo goljufije zoper vlagatelje in prisluškovanja. Holmesova, ki ji zdaj grozi do 20 let zaporne kazni, je vse obtožbe zanikala.

Tožilstvo je skušalo dokazati, da je Holmesova vedela, da vlagateljem prodaja lažno tehnologijo. Več direktorjev je tako pričalo, da so ustanoviteljico opozorili na pomanjkljivosti Theranosove tehnologije, a da so njihova opozorila naletela na gluha ušesa, odgovorni pa so skrbi pometli pod preprogo. Pričali so tudi, da je Holmesova vlagateljem lagala, da je tehnologija učinkovita in da deluje. "Holmesova se je odločila, da bo nepoštena do vlagateljev in bolnikov," je dejal tožilec Jeff Schenk. "Ta odločitev ni bila le brezčutna, temveč tudi kriminalna."

Holmesova je sicer na sojenju priznala napake pri delovanju Theranosa, a je ob tem zatrdila, da ni pacientov in vlagateljev nikoli zavestno ogoljufala. Obramba se je sklicevala tudi na Ramesha "Sunnyja" Balwanija, nekdanjega poslovnega in zasebnega partnerja Holmesove, ki ga je ta obtožila čustvene in spolne zlorabe.