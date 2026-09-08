Ustavilo se je 394 metrov po koncu steze: 'To je težko videti'

Tovorno letalo Boeing 767-300 družbe 21 Air, ki je opravljalo let za Amazon, je v nedeljo malo pred 14. uro po lokalnem času pristajalo na mednarodnem letališču v Miamiju. Priletelo je iz San Juana v Portoriku, na krovu pa sta bila dva člana posadke. To je bil njegov tretji polet tistega dne. Toda po pristanku se letalo ni ustavilo na vzletno-pristajalni stezi. Po navedbah ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) je najprej zadelo navigacijske naprave in drugo letališko opremo, nato pa trčilo v beli Fordov kombi pogodbenega čistilnega podjetja. V njem je bilo sedem ljudi. Letalo je nadaljevalo pot, prebilo ograjo letališča in trčilo še v Toyoto Corollo, v kateri so bili trije ljudje. Ustavilo se je šele približno 394 metrov za koncem steze. V nesreči je umrlo pet ljudi, pet pa jih je utrpelo hude poškodbe.

'Prizorišče je strašno'

Predsednica NTSB Jennifer Homendy je razmere na kraju nesreče opisala kot "uničujoče". Po območju so raztreseni deli letala, vozil in letališke ograje. "Težko je to videti in prepričana sem, da je zelo težko tudi za reševalce," je dejala. Preiskovalcem je medtem že uspelo najti zapisovalnik podatkov o letu in zapisovalnik pogovorov v pilotski kabini oziroma obe tako imenovani črni skrinjici. Poslali ju bodo na sedež NTSB, kjer bodo analizirali podatke in posnetke iz zadnjih trenutkov leta. Homendy je opozorila, da je preiskava šele v fazi zbiranja dejstev in da bi bilo zato prezgodaj ugibati, kaj je povzročilo nesrečo.

Nevihta in sunki vetra

Preiskovalci bodo pregledali zgodovino letala, izkušnje in usposabljanje posadke, radarske podatke ter obnašanje letala med pristankom. Posebne skupine strokovnjakov bodo pregledale njegove sisteme in motorje, meteorologi pa vremenske razmere. Prav vreme bo eno od pomembnih vprašanj. Analiza BBC Verify je pokazala, da je bila tik pred nesrečo v bližini letališča aktivna nevihta, sunki vetra pa so dosegali približno 48 kilometrov na uro. Za zdaj ni dokazov, da je vreme povzročilo nesrečo. NTSB je javnost pozval, naj preiskovalcem posreduje morebitne fotografije ali videoposnetke dogodka.

Nesreča Amazonovega letala v Miamiju FOTO: Profimedia

Bi lahko sistem letalo ustavil?