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Ustavilo se je 394 metrov po koncu steze: 'To je težko videti'

Miami, 08. 09. 2026 06.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Nesreča Amazonovega letala v Miamiju

Preiskovalci so po nedeljski nesreči Amazonovega tovornega letala na mednarodnem letališču v Miamiju našli obe črni skrinjici. V nesreči Boeinga 767-300 je umrlo pet ljudi, še pet je bilo huje poškodovanih. Letalo je po pristanku zapeljalo s steze, trčilo v letališko opremo, dve vozili in prebilo zaščitno ograjo. Preiskovalci opozarjajo, da je za ugotavljanje vzroka še prezgodaj, pod drobnogled pa bodo vzeli tudi nevihto in močan veter v času pristanka.

Tovorno letalo Boeing 767-300 družbe 21 Air, ki je opravljalo let za Amazon, je v nedeljo malo pred 14. uro po lokalnem času pristajalo na mednarodnem letališču v Miamiju. Priletelo je iz San Juana v Portoriku, na krovu pa sta bila dva člana posadke. To je bil njegov tretji polet tistega dne.

Toda po pristanku se letalo ni ustavilo na vzletno-pristajalni stezi. Po navedbah ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) je najprej zadelo navigacijske naprave in drugo letališko opremo, nato pa trčilo v beli Fordov kombi pogodbenega čistilnega podjetja. V njem je bilo sedem ljudi.

Letalo je nadaljevalo pot, prebilo ograjo letališča in trčilo še v Toyoto Corollo, v kateri so bili trije ljudje. Ustavilo se je šele približno 394 metrov za koncem steze.

V nesreči je umrlo pet ljudi, pet pa jih je utrpelo hude poškodbe.

'Prizorišče je strašno'

Predsednica NTSB Jennifer Homendy je razmere na kraju nesreče opisala kot "uničujoče". Po območju so raztreseni deli letala, vozil in letališke ograje. "Težko je to videti in prepričana sem, da je zelo težko tudi za reševalce," je dejala.

Preiskovalcem je medtem že uspelo najti zapisovalnik podatkov o letu in zapisovalnik pogovorov v pilotski kabini oziroma obe tako imenovani črni skrinjici. Poslali ju bodo na sedež NTSB, kjer bodo analizirali podatke in posnetke iz zadnjih trenutkov leta.

Homendy je opozorila, da je preiskava šele v fazi zbiranja dejstev in da bi bilo zato prezgodaj ugibati, kaj je povzročilo nesrečo.

Preberi še V nesreči Amazonovega letala na letališču v Miamiju najmanj pet mrtvih

Nevihta in sunki vetra

Preiskovalci bodo pregledali zgodovino letala, izkušnje in usposabljanje posadke, radarske podatke ter obnašanje letala med pristankom. Posebne skupine strokovnjakov bodo pregledale njegove sisteme in motorje, meteorologi pa vremenske razmere.

Prav vreme bo eno od pomembnih vprašanj. Analiza BBC Verify je pokazala, da je bila tik pred nesrečo v bližini letališča aktivna nevihta, sunki vetra pa so dosegali približno 48 kilometrov na uro.

Za zdaj ni dokazov, da je vreme povzročilo nesrečo.

NTSB je javnost pozval, naj preiskovalcem posreduje morebitne fotografije ali videoposnetke dogodka.

Nesreča Amazonovega letala v Miamiju
Nesreča Amazonovega letala v Miamiju
FOTO: Profimedia

Bi lahko sistem letalo ustavil?

Pomemben del preiskave bo tudi vprašanje, kaj je bilo na koncu vzletno-pristajalne steze. NTSB bo preveril, ali bi morala biti steza opremljena s sistemom EMAS (Engineered Materials Arresting System), posebno varnostno površino, namenjeno prav nesrečam, kakršna se je zgodila v Miamiju.

Gre za območje iz materiala, ki se pod težo letala nadzorovano zdrobi. Kolesa se vanj pogreznejo, upor pa lahko letalo, ki zapelje čez konec steze, upočasni oziroma ustavi. Homendy je dejala, da bo vprašanje EMAS "ključen" del preiskave.

"Zato smo tukaj – da preprečimo naslednjo tragedijo," je še dejala Homendy. "Naša priporočila je treba uresničiti, sicer bomo znova tukaj."

Po nesreči sta od štirih vzletno-pristajalnih stez na letališču še naprej zaprti dve. Potnike so opozorili na nadaljnje motnje, saj so nedeljske odpovedi vplivale tudi na prihod letal in letalskih posadk.

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