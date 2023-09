Ustavna obtožbo proti Bidnu: predstavniški dom kongresa bo sprožil preiskavo

"Naročam našemu odboru predstavniškega doma, naj začne uradno preiskavo za ustavno obtožbo predsednika Bidna," je dejal republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy. Zatrdil je, da je predsednik Američanom lagal o poslih svojega sina Hunterja. "Republikanci v predstavniškem domu so odkrili resne obtožbe glede ravnanja predsednika Bidna. Te kažejo na kulturo korupcije," je dodal.

Posli Bidnovega 53-letnega sina Hunterja v Ukrajini in na Kitajskem v času, ko je bil njegov oče podpredsednik pod Barackom Obamo, so nenehna tarča republikancev. Hunterja preiskujejo zaradi morebitne utaje davkov, do konca tega meseca pa naj bi bil obtožen tudi zaradi kršitve zakona o strelnem orožju. Vendar pa doslej ni bil obtožen kaznivih dejanj, povezanih z njegovimi posli v tujini.