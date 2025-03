Ustavno sodišče BiH: Ukrep nad sporne zakone v RS še danes

V bosansko-hercegovski entiteti Republiki Srbski so včeraj začeli veljati štirje ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij Bosne in Hercegovine na območju RS.

Na ustavnem sodišču Bosne in Hercegovine so po poročanju bosanskih medijev potrdili, da bo začasni ukrep glede zakonov, ki jih je sprejela Državna skupščina RS in jih mnogi v BiH označujejo za državni udar, izrečen danes.