Ustavno sodišče BiH: Zanikanje vojnih zločinov kaznivo tudi v Republiki srbski

Za zanikanje vojnih zločinov, ki so jih potrdila mednarodna ali domača sodišča, je po spremenjenem zakoniku zagroženih do pet let zapora.

Bošnjaški predstavniki v RS so temu zakonu nasprotovali in zahtevali oceno ustavnega sodišča BiH.

Ustavno sodišče je potrdilo, da zakon RS ni v skladu z ustavo, je po četrtkovi seji v Brčkem sporočil podpredsednik sodišča Mirsad Ćeman. Dodal je, da bo zakon prenehal veljati, takoj ko bodo odločitev ustavnega sodišča objavili v uradnem listu BiH.

Inzkove spremembe kazenskega zakonika BiH so politični predstavniki RS izkoristili za blokiranje dela vladajočih državnih teles. Na ta način so poskušali privesti do razveljavitve Inzkove odločitve, a jim to ni uspelo, delna blokada dela predsedstva BiH, sveta ministrov BiH in državnega parlamenta pa še vedno traja.