Ustavno sporno: zakoni v Republiki Srbski v veljavi

V Republiki Srbski so danes začeli veljati ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij Bosne in Hercegovine na območju entitete. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je podpisal zakone, je danes zatrdil, da to ne pomeni grožnje za BiH.

Milorad Dodik in Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand

Kot poroča STA, je Dodik v sredo podpisal več ustavno spornih zakonov, ki med drugim prepovedujejo delovanje sodišča in tožilstva BiH, državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH na območju entitete. "Republika Srbska želi le tisto, kar ji je dano z ustavo BiH. Nikoli nismo zahtevali niti črke več," je danes zapisal v pismu, v katerem je poudaril, da niti Republika Srbska niti on sam nista grožnja za BiH. Zakoni, ki so bili v sredo zvečer objavljeni v uradnem listu entitete in so zdaj v veljavi, pomenijo, da v Republiki Srbski od danes med drugim ne bodo več spoštovali odločitev sodišča BiH. Sodišče BiH je Dodika minuli teden obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

O zakonih zdaj lahko presoja še ustavno sodišče BiH ali pa jih Schmidt razveljavi na podlagi svojih pooblastil, saj enostranska ukinitev pristojnosti državnih institucij v entiteti ni v skladu z ustavo BiH. Bošnjaški član predsedstva BiH Denis Bećirović in dva poslanca parlamenta BiH so danes na ustavno sodišče BiH po poročanju tiskovne agencije Federacije BiH Fene že vložili pobudo z zahtevo za oceno ustavnosti zakonov in določitev začasnih ukrepov. Odziv je po poročanju lokalnih medijev v BiH napovedal tudi zunanji minister BiH Elmedin Konaković. Kot je dejal, bo pravosodje ukrepalo proti vsem, ki so "dali podpis pod državni udar". Ta se je danes sestal s poveljnikom Natovega poveljstva v Sarajevu, brigadnim generalom Matthewom Valasom, in vodjo Natovega oddelka za politične aktivnosti in podporo, veleposlanikom Vladimirjem Vučinićem.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes med drugim potrdil, da je prejel vabilo tožilstva BiH na zaslišanje v zvezi z rušenjem ustavnega reda in napovedal, da se na to vabilo ne bo odzval. Danes se sicer v Beogradu sestaja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.