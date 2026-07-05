Ustrelil dva mlajša moška v Čakovcu: osumljenec še vedno na begu

"Občane, ki imajo informacije, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, ali opazijo osebo s fotografije, pozivamo, naj o tem brez odlašanja obvestijo najbližjo policijsko postajo," je sporočila tamkajšnja policija.

Dodali so, da za moškim, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala in ga povezujejo z omenjenimi kaznivimi dejanji, poteka intenzivna iskalna akcija. Osumljen je kaznivih dejanj poskusa umora ter ogrožanja življenja in premoženja, poroča Net.hr.