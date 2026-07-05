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Ustrelil dva mlajša moška v Čakovcu: osumljenec še vedno na begu

Zagreb, 05. 07. 2026 12.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Osumljenec za streljanje v Čakovcu

Hrvaška policija je objavila fotografijo moškega, osumljenega, da je v soboto na parkirišču pred kavarno v Čakovcu ustrelil dva mlajša moška in nato pobegnil. Občane opozarja, naj se mu ne približujejo in naj z njim ne vzpostavljajo nikakršnega stika, temveč naj policijo nemudoma obvestijo, če ga opazijo.

"Občane, ki imajo informacije, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, ali opazijo osebo s fotografije, pozivamo, naj o tem brez odlašanja obvestijo najbližjo policijsko postajo," je sporočila tamkajšnja policija.

Dodali so, da za moškim, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala in ga povezujejo z omenjenimi kaznivimi dejanji, poteka intenzivna iskalna akcija. Osumljen je kaznivih dejanj poskusa umora ter ogrožanja življenja in premoženja, poroča Net.hr.

Osumljenec za streljanje v Čakovcu
Osumljenec za streljanje v Čakovcu
FOTO: MUP Hrvaške

Kaj se je zgodilo?

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenec v soboto okoli četrte ure zjutraj ustrelil 22- in 28-letnega moškega. Oba sta bila s strelnimi ranami prepeljana v Splošno bolnišnico Čakovec. Huje poškodovani 22-letnik je bil ustreljen v levo stegno in trebuh.

Po neuradnih informacijah je bil povod za streljanje pretep in spor zaradi drog. Neuradno je 40-letni osumljenec policiji že od prej znan zaradi gospodarskega kriminala, zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, pa naj bi prestajal zaporno kazen v Bosni in Hercegovini. Orožje, s katerim je ustrelil mlajša moška, naj bi posedoval nezakonito. Obstaja tudi možnost, da je pobegnil čez državno mejo. Iščejo ga vse razpoložljive policijske sile, tudi pripadniki specialne enote.

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