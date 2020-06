Ustrelil dva policista, ki sta izvajala redno kontrolo prometa: eden umrl, drugi huje ranjen

Zaenkrat še neidentificirani moški je v zahodnem predelu Aucklanda, imenovanem Massey, ustrelil dva policista, ki sta opravljala redno kontrolo prometa. Po dejanju se je z osebnim vozilom odpeljal s kraja, pri tem pa trčil v osebo, ki je stala v bližini. Utrpela je lažje telesne poškodbe, policisti pa naj bi moškega še iskali.

Približno štiri uri kasneje so oboroženi policisti vdrli v hišo in aretirala dva moška, poročajo tamkajšnji lokalni mediji.

Po Masseyju so postavljeni policijski kordoni, šole so zaprte. Ena od prič dogodka je dejala, da je videla ranjenega policista, kako je preskočil ograjo. "Ulegel se je na tla in nekaj časa gledal naokrog, pri tem se je grabil za prsi," je dejal moški. "Nato je preskočil ograjo in stekel po ulici."